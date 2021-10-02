孟晚舟案：美土匪綁票 最後不敢撕票

9月24日，被美國 控罪、被加拿大拘押1028天的中國 華為公司前財務長孟晚舟 ，在經歷漫長聆訊和軟禁後，終於重獲自由，登機返回祖國。消息傳開，華夏民眾奔走相告、舉杯歡慶，而美國和加拿大這邊基本上悄無聲息。筆者就此標誌性事件作淺顯的剖析。

首先，孟晚舟被釋是中美兩國世紀大博弈的直接結果之一。孟晚舟2018年12月1號在溫哥華轉機時非法被加拿大皇家騎警扣押，其始作俑者就是美國司法部。等於就是前總統川普以國家的公權力對華為展開突襲，企圖像早年分拆法國最大電器公司阿爾斯通那樣，先抓高官，再強行併購。實際上這是中美貿易戰科技戰白熱化的標誌，川普想一舉擊潰華為，進而打敗中國。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

但中國不是法國，更不是日本，華為和中國政府對此作出堅決反抗，中美兩國的無聲廝殺就進入短兵相接，雙方都對對方的產品加稅，科技人員往來嚴加管控，在輿論上美方更是四處造謠詆毀中國，拉幫結派。三年打下來，就貿易、科技方面，美國完全沒有達到當初預想的目的。

如今，接手的拜登遇到大麻煩，經濟上捉襟見肘、負債累累，2021年GDP增長幾乎都是印鈔票印出來的；2020年初爆發的新冠疫情再三反覆，民眾持續染病死亡；大批民眾不願意出來工作，專門等著在家領救濟，工業生產復甦乏力；9月自阿富汗撤軍，在全世界面前表演了大崩潰大逃亡，成為歷史笑話。

拜登現在急需中國伸手來救自己一把，所以顧不得臉面，再三再四的派政府高官到中國進行所謂協商，其實就是乞討，在被中國外交部官員訓斥了幾次後，知道不答應中方開出的前提條件，根本不可能談錢，所以才迫不得已匆匆找個理由暫緩起訴，釋放孟晚舟。

第二，孟晚舟被無理拘捕，也說明西方世界盛行的民主體制中的三權分立完全是個笑話。那些道貌岸然的法官、檢察官們，為了上峰指示，為了個人利益，甚至是鄰國高層指示，什麼公平、正義、道德、良知都可以拋到九霄雲外，堂而皇之出賣自己的靈魂，公開捏造事實。

孟晚舟明明沒有觸犯任何加拿大法律，皇家騎警可以任意拘捕她。美國司法部開出引渡孟晚舟的傳票，也僅依據先前威逼利誘香港匯豐銀行，令其設下圈套獲取孟晚舟8年前一個介紹貸款合作的PPT來作為違法的證據。美國經濟制裁伊朗，應該直接追究本國國民與伊朗做交易的人，憑什麼管轄一個中國公司的交易行為？這簡直就是土匪惡霸的行徑。

在此案中，法官轉了八道彎，無中生有、憑空捏造，還拒絕接受有利於孟晚舟的新證詞，這種荒唐的事情都可以做得出來，不要說做大法官，就是做個普通人，還有底線嗎？

總之，孟晚舟扣押案完全是美國設計的土匪綁票案，只不過最後不敢撕票。筆者奉勸美國政治菁英，國家應該集中精力謀求自身的發展，調整不合理的政治經濟架構，如果總是熱中給快速發展的中國添堵，給人下絆子使壞，自己的國家很可能會像南非那樣逐漸垮塌。

中國人聰明好學，勤勞刻苦，世界上沒有人能阻擋中國人民積極奮進的決心，美國高層還是好好想一想眼下自身該如何削減福利、大力改革吧。