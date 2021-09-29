分享86歲打補強針經驗

8月初拜登 總統提出疫苗 補強針計畫，要求給65歲以上民眾和一線醫護人員先打，9月20日起對所有成年人都打。這是利國利民的好事，社會輿論卻譁然，聯邦政府官員、公衛部門、醫學病毒專家之間爭論激烈。

反對者認為，美國 使用輝瑞、莫德納疫苗對抗新冠病毒完全有效，打兩針疫苗者不需補強針。其中還有人以打疫苗出現嚴重副作用，甚至死亡案例認為，再打補強針加重副作用。各方意見不一，使拜登補強針計畫難以全面啟動，令人惋惜。

我是已打過補強針一個多月的86歲老人，有很大收穫和感受，藉此以我的感受和看法，抛磚引玉供大家参考。

一，打補強針副作用是人們最擔心的問題。我坦誠告訴大家，我8月14日在CVS連鎖藥店打輝瑞補強針，第二天上午左膀針眼處微痛約三小時後消失，再未出現其他副作用。

二，補強針對抗新冠病毒及其變種毒株效力大。打了補強針一周，我有意考驗其效力，就適當放寬防疫限制，多次外出到超市商場購物，去公園、海灘等地遊玩，走親訪友和邀請親友來我家做客聚餐(用公筷分餐)，握手言歡。我還去皮膚科做去除面部黑痣手術，到中餐館吃飯。

上述行動接觸了不少外人，正是Delta變種病毒肆虐時期，接觸人中難免有無症狀病毒攜帶者。洛縣蒙地貝婁老人公寓有位70多歲老太太與我同時期完成兩劑疫苗接種，但未打補強針。8月下旬她外出參加女兒婚禮，就被感染Delta毒株確診住院，病情嚴重，而我卻安然無恙。

三、我今年2月底就打完兩劑疫苗，並繼續堅持防控，到6月底身體都很好。可自Delta傳入美國，每天從電視、報紙、網絡看到聽到確診病例、住院率、重病和死亡率成倍增長。特别是突破性感染病例常出現，使我異常緊張。憂慮心情日益加重，晚上失眠、白天精神萎靡不振，食欲減退、身體乏力體重下降，腦力減退，一生最愛的寫作也少有靈感而停筆。

自打補強針後感到多了一層保障，增強抗疫力度，個人有了希望。加之經常外出，看到外面世界，接觸各種新事物帶來的喜悅，緊張、恐懼、憂慮的情緒逐步緩解。睡眠得到改善，由每晚睡三個多小時逐步提高到六個多小時，午睡近一小時。晚上睡好白天精神好，食欲就增強。吃飯由每天200克主食300克副食，提高到900多克主副食，體力增強，恢復每天散步、練操、曬太陽的鍛鍊。體重由54公斤下降到50.5公斤後，又恢復到52公斤。原有高血壓、慢性胃炎、便祕、頭腦暈眩等老年病也略有好轉。

更可喜的是頭腦靈活了，一個多月來我用電腦寫六篇文章，世界日報有關版面刊登三篇。證明打補強針增強免疫力可抗擊新冠病毒強身健體。

四、通過打補強針收穫，我感到拜登政府關心人民生命和身體健康。今年1月20日就任他就把防疫作為聯邦政府工作的重中之重。9月22日全美已有64％的人接種一劑，54.9％的人完全接種。

世界日報9月24日、25日連續報導，聯邦食藥局和疾病防治中心授權從9月25日起再次施打輝瑞疫苗補強針，且擴大補打範圍。拜登宣布，全美有6000萬人符合先打補強針資格，較8月上旬第一次開打補強針增加兩倍。

據傳全世界共出現11種變種病毒，美國是全世界政治、經濟、文化中心，國內外進出境的人很多，難免再輸入新變種病毒，因此逐步擴大打補強針勢在必行，才能阻止毒株肆虐傳染。

據輝瑞等三家生產疫苗藥廠商執行長多次表示，他們儲存和生產的疫苗非常充足，完全滿足本國所需。第二次符合條件的6000萬人及時施打後，拜登的疫苗計畫逐步實現，美國疫情一定能早日結束，恢復正常生活，還可為全世界防疫起到示範作用。