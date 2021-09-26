拒打疫苗者的自私和歪理

加拿大 西安大略大學休倫學院倫理學教授朱莉波內斯，最近製作一個視頻，發表拒絕接種疫苗 的信息。

她在視頻中說，學校通知她，如果她想繼續教授工作，必須接種新冠疫苗。她說，她擁有倫理學和古代哲學博士學位，學校聘用她是因為她是倫理方面的權威。既如此，學校強迫人們接種疫苗的措施，倫理上是錯誤的。她呼籲，如果發生在你身上，你不必這麼作，如果你不想接種疫苗就不要接種，這是你自己的事，她絕對不會接受一種目前還是實驗階段的疫苗。

她強調，作為教授，她不必通過新聞來了解新冠疫苗是否安全，她會閱讀醫學雜誌，並諮詢教授科學和醫學的同事，其結論是，她懷疑這些疫苗的安全性和效果存在嚴重問題，所以西安大略大學將強制性接種疫苗作為聘用條件，倫理上是錯的。

9月7日她因拒絕打疫苗而被辭退。看完最近在朋友圈中流傳的這段視頻，我既不是醫護人員，也不是倫理學教授的老太太有話要說。

這位動輒用倫理學來分析她不願施打疫苗的繆論，純屬自私行為。一個堂堂大學教授，只因她所謂的仍處在臨床試驗階段的疫苗，絕對不能進入她身體裡而拒打疫苗，然而，萬一她不幸身染病毒，在封閉課堂裡的幾十名學生因她而被感染，她的倫理學能保護那些無辜學生嗎？她把自由權置於公眾安全與健康之上，她的這種自私行徑根本不配為人師表。

她在視頻中公然蠱惑別人不要打疫苗，我認為不論她染病、進加護病房，甚至死亡，都是她自找的，但若有可能危及無辜學生，絕對不可原諒。基於她有不施打疫苗的自由，而別人也有不被感染的自由，最後她必須為她濫用「自由」而埋單──被迫離職。

儘管施打疫苗後，引發血栓等副作用時有所聞，但畢竟是少數；加拿大現階段99.5%新冠死者都沒有接種疫苗，可見現有疫苗仍具有一定效用。

國際醫學專家稱，一個國家的群眾若施打兩劑疫苗達75%，就可達到群體免疫。現今加拿大疫情仍居高不下，全是這群高喊自由、拒打疫苗的害群之馬害的。

除非24小時足不出戶，不與他人接觸，否則當個人自由和整體社會有衝突時，遵守實施政府規定施打疫苗是必要的。

法國總統馬克宏 上周訪問一家醫院時說，如果你不願接種疫苗，明天你會感染你的父親、你的母親，或你自己，屆時你的自由有什麼價值？是的，高唱自由的口號，擋不住新冠病毒，人先得健康地活著，才有自由可言。