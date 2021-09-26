美國右翼 正醞釀二次革命？

今年初擁護川普 群眾在川普影響下攻擊國會山莊，危及副總統潘斯和國會領袖人身安全。雖然治安單位將數百暴徒一一逮捕歸案，接受法律制裁，但許多保守派輿論和政客們的動作，並非到了「完結篇」；事實上他們在疫情控制及選舉等方面，正在各州推出許多反弱勢族群的法規，企圖在明年期中選奪回國會控制權，2025年回主白宮。

即使藍營控制的加州，共和黨還動用納稅人3億元企圖罷免得票率逾六成、頗孚眾望的民主黨籍州長紐森；而得票率只有兩成就想取而代之的無線電台主播艾德，還學川普未開票前就埋怨「選舉不公」的謊言。看來川普的後遺症比許多人想像嚴重得多。

尤其現在拜登 被阿富汗撤軍、疫情不散、邊界難民、美英澳聯盟、民主黨內鬨等搞得焦頭爛額，加上老態龍鍾，反應遲鈍，一般對他連任不看好；事實上如今拜登民調落川普達六、七個百分點。

2017年川普上任不久，保守派福斯新聞網每周日晚間就推出「下一次革命」(The Next Revolution)時評節目，和川普同一鼻孔出氣。川普下台後，節目更成民粹主義傳聲筒。也許有人認為，美國 先賢已經以武力革命趕走英國殖民政府，制定理想崇高的憲法；200多年來，行之有素，何須再來一次革命？

仔細觀察，用傳統人士眼光看，這部憲法許多地方已被一些左翼自由派政客和媒體曲解，成為掩護他們摧毀美國固有宗教信仰和價值觀的工具。

筆者來美60多年親睹這些自命「進步」人士，也許為了「鋤強扶弱」或「政教分離」，先是把美國固有信仰邊緣化；然後從種族和性別等平權，延伸到LGBTQ(同性戀等傳統人士認為有違天理的生活方式)，加上和胎兒性命攸關的墮胎問題，都基於某些人的「人身自由」，逼使這些傳統人士噤若寒蟬，不敢作聲而積怨於心。

至於媒體人士為保持「中立」的專業倫理，也不敢為傳統信仰發言；在基督教和天主教盛行的美國社會，只有10%媒體人士敢公開承認他們有宗教信仰，可見他們並非能正確反映民情。

在極端不利情況下，保守人士當然抓緊川普不放，作為他們的統領。可是川普卻只是利用這些選民來達到其長期執政野心。川普想法雖然部分和固有傳統符合，卻沒有最基本領導和行政能力推動；加上他個人心理和品德缺陷，鬧得國將不國，被過半以上選民厭棄。

2022年期中選舉將看到共和黨是否能控制國會任何一院，進而為2024年的白宮之爭鋪路。如果一切能按照其進度施行，將是不流血的革命。如果不能得逞，是否再次訴諸武力，將是國家的大問題。

也許有人會說這是危言聳聽，既然美國一切民主法治，靠投票決定或在各級法院裁決，還有什麼命可以革呢？其實從歷史角度看，被革命對象很多是合法政權，只是法律或執行不一定合乎倫理道德及人民福祉。

筆者殷望下次總統競選還有兩年多，兩黨能篩選出體面的兩位候選人和政綱，使我們能在正常的情況下做心悅誠服的選擇，無須訴諸武力政變，甚至流血革命。