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「前世今生與靈魂的關係」迴響

憶慈 / 拉斯維加斯

拜讀了張勝雄先生9月11日發表在世界日報讀者論壇上的「前世今生與靈魂的關係」文章，頗有同感，在此分享我的領悟供參考。

一，關於肉體的想法。如張先生的文中所說，靈魂是一種肉眼看不見的東西，我們看見的是它寄託所在的肉體，而肉體是人們互動的必要媒體。如果把這肉體想像成靈魂的「衣服」，而這個「衣服」是我們要穿著一輩子的，所以我們要好好維護這個「衣服」。醫師就是為我們維修這個「衣服」的專家，自殺行為就是脫掉了這個「衣服」，那麼這個靈魂就無法再與人們互動。

如果靈魂來到這個世界，是「主人」讓我們來的，那麼來這一趟就有一個期限。如果在期限未滿之前就把這個「衣服」脫掉，這個靈魂無法回去來自的地方，那麼就只能在世間遊蕩，等到期限到了，才能回到來自的地方。「主人」審查這個靈魂在世間的時間裡多半是在遊蕩、無所事事，那麼這個靈魂就會被嚴重懲罰，所以所有宗教都勸大家不要自殺，我想就是這個道理。

二，關於輪迴的想法。佛説，我們的父母、兄弟姊妹、兒女都是因為前世因素，而在今生相聚；有的是來報恩、有的是來討債。就如張先生文中所提到，有些靈魂投生到有缺陷的嬰兒身上，使得他的父母遭受折磨，這是一種最直接的「討債」方法。

因為我們都是自私的，所以能夠傷害我們最深的方法，就是讓我們最關心的父母、兄弟姊妹、兒女受到傷害。「討債」的方法有很多種，諸如生病、叛逆、犯罪坐牢等，能夠為至親的人們帶來痛苦的都是。不過，雖然被「討債」的人會很痛苦，但是這些「討債」的人也不是過得很幸福。因此我們可以領悟到以下幾點，或許能夠幫助脫離輪迴：

一，不要對他人做壞事，這樣就沒有人會要追你「討債」。

二，要寬恕。即使有人對你做了難以忘懷的壞事，也要忘掉過去，不要「討債」。因為「討債」的人也不會過得幸福。

三，要忘掉你對他人的恩惠，不要求回報，這樣你就不必為了別人的「報恩」，再回來世間一趟。要知道在世一趟要經歷生老病死，實在很不值得，如果在世時又不小心與人結怨，下輩子還要再來一趟「還債」，那就更加不值了。

四，不要自私，要關愛一切生命，多做善事多積德，這樣當你面對「主人」時就會有很好的「業績」。

世界日報

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