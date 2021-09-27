蔡英文的鄰國 釋迦檢疫待遇

蔡英文 日前以總統身分公開表示：「台灣 不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、互惠原則下共存。」

順應蔡英文「鄰國論」的訴求，近日中國大陸海關將台灣農產品檢疫標準升級為國際檢疫標準商品，一切程序按法規處理。消息傳來，台灣釋迦 及蓮霧被驗出有害寄生蟲，繼台灣鳳梨之後，被列入禁止進口大陸的水果産品。至2020年12月，台灣僅允許奇異果、櫻桃兩種大陸水果進口，故無法採取對等措施。

90年代大陸經濟崛起，台灣熱帶水果也隨台商經銷大陸各大城市，台灣水果質量好、外觀靚、甜度適中，寶島又是大陸眾多百姓嚮往一遊之地，台灣水果在大陸上市後深受喜愛，幾乎所有二、三級城市都有台灣熱帶水果銷售，台灣水果就是品質和價格的保證，市場對台灣水果的需求及喜愛歷久不衰。

鄧小平曾表示，只要不觸及底線，兩岸現狀再拖個半世紀都無所謂。此後，兩岸經濟貿易在對岸惠台政策的協助下蓬勃發展，是台灣對外貿易的重要支柱。台灣的熱帶水果，管他有蟲沒蟲，只要不過分，都可以像海南島的水果，輕舟渡過瓊州海峽，直達上、廣、京各地，不必受到國家級別嚴格檢驗及關稅待遇。當然，有關部門對台灣產品沒有特嚴驗關，也展現了善待政府台灣既定政策的堅定立場。

陸方禁運後，高雄、屏東及台東縣的果農憂心忡忡。2020年台灣出口水果中，到大陸的鳳梨是新南向國家的100倍、釋迦200倍、蓮霧600倍。把熱帶水果賣到原産地的熱帶地區，並不合邏輯。台灣釋迦迄今尚未被日本允許進口，銷往澳洲雖已開通，但杯水車薪無濟於事。相較之下，大陸市場量大，運輸方便，又不挑剔，是理想的市場。

據報載，2020年台灣出口大陸釋迦約1.4萬噸、蓮霧約5000噸，占出口總額95%以上。其實農民種植釋迦、蓮霧的主要目的就是為了出口大陸。中秋節是釋迦産季，面對即將成熟卻無人購買的1.4噸(約3000萬磅)釋迦，台灣果農如何不憂心忡忡？

台灣行政院農委會主委陳吉仲日前高調宣稱，針對中方不符國際「國與國」貿易規範之做法，要求諮商，9月30日前如無回應，將向世界貿易組織WTO控訴，促使中國取消禁令，保障台灣「國與國」農民權益。這和蔡英文「與鄰國和平互惠」宣示的步調一致。

但這對果農的困難現狀如提油救火，控訴客戶拒絕自己的劣質產品，史無前例，因為台灣拒絕陸方600種農產品進口，申請WTO國際仲裁的機會渺茫，此舉非但關上新季節採收的釋迦再度輸往大陸的大門，且落井下石，斷送台灣果農在蔡英文任內往後三年，出口釋迦、蓮霧、鳯梨至對岸的希望，台灣農民每年將遭受40億元以上損失。

蔡英文精心策畫「與鄰國和平互惠」演出，真的是哪壺不開提哪壺，非但毫無意義，反而害慘了千千萬萬純樸、深愛台灣土地的農民。雖然蔡英文和陳吉仲籍貫是釋迦產地的屏東縣，顯然這位出生在台北市的富家千金，在朱門繡戶中未接地氣，並不識得家鄉農民鄕親疾苦。蔡英文的意識形態宣示，會贏得少數台獨擁躉的讚賞，卻陷眾多台灣果農於水火之中。