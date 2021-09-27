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被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

中秋感懷

吳小萍／台北 

秋風明月本無價，

近水遠山皆是情；

月光明照皆平等，

世事終有融和時。

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美國政府停擺危機 誰的錯？

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債限危機只是一場「膽小鬼博弈」

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