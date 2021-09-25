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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

塔綠班

鄭亞棋／南灣

統領班兵戴綠綸，

草菅人命亂台灣

貪贓枉法居官塔，

適得其名塔綠班。

台灣

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