中美模擬戰爭 輸贏如何

開戰之前，除了比較軍力之外，更重要的是模擬戰爭(兵棋推演)，可以把時間、地理位置等都考慮在內，美國 對中國 當然也不例外，已經做過18次的模擬戰爭，結果每次都是失敗，而且越來越慘敗。根據2021年3月10日雅虎新聞的報導，舉證如下：

主管戰略與整合的空軍副參謀長Hinote中將，在專訪中告訴雅虎新聞，2018年中國人民解放軍已部署許多這樣的部隊，包括大量精確地對空、地對地導彈、多個人造衛星導航系統以及世界上最大的海軍。

從2018年開始，美軍的兵棋推演(模擬戰爭)不僅是輸了，而且輸得更快。Hinote說，2018年兵棋比賽後，我清楚記得一位兵棋大師站在空軍部長和參謀長面前，告訴他們，我們永遠不要再玩這個模擬戰爭(中國襲擊台灣 )，因為我們知道會發生什麼。

筆者解讀是， 美軍多年進行模擬戰爭，結果都是失敗。美國無法趕上中國的軍事擴張，反而越來越慘敗。

其次，美國連模擬戰爭都打不贏中國，怎麼敢打真實的戰爭？太愚蠢了吧！難怪美軍印太司令Davidson上將2021年3月9日在國會作證時，清楚說明美國對台灣的戰略，是要台灣自我防禦，美軍毫無計畫赴台作戰。