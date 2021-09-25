我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

中美模擬戰爭 輸贏如何

蓋瑞／橙縣

開戰之前，除了比較軍力之外，更重要的是模擬戰爭(兵棋推演)，可以把時間、地理位置等都考慮在內，美國中國當然也不例外，已經做過18次的模擬戰爭，結果每次都是失敗，而且越來越慘敗。根據2021年3月10日雅虎新聞的報導，舉證如下：

主管戰略與整合的空軍副參謀長Hinote中將，在專訪中告訴雅虎新聞，2018年中國人民解放軍已部署許多這樣的部隊，包括大量精確地對空、地對地導彈、多個人造衛星導航系統以及世界上最大的海軍。

從2018年開始，美軍的兵棋推演(模擬戰爭)不僅是輸了，而且輸得更快。Hinote說，2018年兵棋比賽後，我清楚記得一位兵棋大師站在空軍部長和參謀長面前，告訴他們，我們永遠不要再玩這個模擬戰爭(中國襲擊台灣)，因為我們知道會發生什麼。

筆者解讀是， 美軍多年進行模擬戰爭，結果都是失敗。美國無法趕上中國的軍事擴張，反而越來越慘敗。

其次，美國連模擬戰爭都打不贏中國，怎麼敢打真實的戰爭？太愚蠢了吧！難怪美軍印太司令Davidson上將2021年3月9日在國會作證時，清楚說明美國對台灣的戰略，是要台灣自我防禦，美軍毫無計畫赴台作戰。

中國 美國 台灣

上一則

紐約客談／政府對亞裔的關注也昏迷了嗎？

下一則

眾院反猶太四人幫坐大 嚇壞以色列

延伸閱讀

密利為什麼保證不攻打中國？

密利為什麼保證不攻打中國？
美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償

美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償
美軍用教練機墜毀德州住宅區 至少2人受傷

美軍用教練機墜毀德州住宅區 至少2人受傷
阿富汗撤軍究責 參院28日聽證 將逼問軍方高層

阿富汗撤軍究責 參院28日聽證 將逼問軍方高層

熱門新聞

「一洲焦點」談聯合國大會美中交鋒，習近平為何低調承諾減碳。(世界新聞網)

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

2021-09-22 14:03

這幾件大事 修復美中關係更加困難

2021-09-18 02:00

拜登內外都出岔 四年後交棒恐難免

2021-09-22 02:01

澳洲鐵了心跟美國走 中國該不該擔憂

2021-09-20 02:00

美中貿易戰 進入新回合

2021-09-18 16:41

駐美代表處更名？台灣忐忑多過欣喜

2021-09-21 02:00

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏