紐森通過罷免考驗 共和黨再戰2022

9月14日加州 罷免州長紐森 (Gaven Newsom)投票結果揭曉。初步結果顯示67%反對，33%贊成罷免，反對票罷免的是贊成的兩倍，剛好也是加州民主黨員和共和黨 員的比例。紐森是民主黨員，這次選舉結果，證明美國政黨政治仍是涇渭分明。

2020年由於新冠病毒肆虐，紐森採取封城及嚴格的隔離政策，對商業造成嚴重打擊，人民怨聲載道。雖然州府發放大量救濟金、振興經濟，仍效果有限，間接造成犯罪及無殼遊民增加；有政治野心的人認為有機可乘，發起罷免行動。

剛開始時，罷免行動氣勢不弱，紐森不得不積極應戰，民主黨也定調這是全國性的選戰，所以聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)都來助陣，投票前夕總統拜登也來南加州護航。

這次罷免行動花費公帑2億7600萬，顯然是浪費了。為何那些始作俑者，絕大部分是共和黨員，不能等到明年2022年11月州長大選時呢？這筆費用就可省下來。如果纽森有千錯萬錯，那不是更名正言順嗎？可知有些政客只考慮個人利益。

2003年，民主黨籍前任州長戴維斯(Gary Davis)剛進入第二次任期，就被罷免成功，由共和黨員、影星阿諾(Arnold Schwarzenegger)取代。

但這次共和黨的主要候選人艾德(Larry Elder)，是保守右傾的非裔電台主持人，當然無法和阿諾相比，而且他也提不出好的政見。

艾德最大的敗筆是，廢除戴口罩及打新冠疫苗針的紐森作法，引起人們對新冠疫情會反撲的恐懼。而且今日的加州也比20年前更藍，所以加州歷來第二次罷免行動註定要失敗。

另外，讓人詬病的是加州罷免法，規定如果罷免成功，取代者是所有競爭者得票最多的人。然而這場選舉有40多人角逐，得票必定分散；而且很多人只反對罷免，並沒指定繼任人，即使是得最高票者，也沒有全州民意基礎及行政經驗。前共和黨阿諾州長就說，罷免沒有成功，是加州全民之福。

當然大部分共和黨員對此結果並不滿意，但美國的政黨政治就是以政黨為優先，在野黨只有盡量執行監督責任。2022年紐森將再競選連任，到時共和黨可推出一個適當的候選人，仍可和紐森角逐天下。一個為廣大人民著想的政黨候選人，才會成功羸得州長寶座。