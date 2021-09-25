拜登遣返海地偷渡客 值得稱讚

民主黨人尤其是進步派最被詬病的政策，就是門戶大開，逾期居留或跳機、闖關的非法移民 ，皆可成為永久居民，視美國 的移民法規如廢紙。

自從拜登上位後，偷渡客 不再擔心川普所建「防君子不防小人」的防衛牆，民主黨又過度仁慈，世界各地的非法移民蜂擁而至；墨西哥人、薩爾瓦多人以及近日闖關的海地人等，後者在近日已遭拜登逐步遣返。

美國內部問題很多，但仍比偷渡客來自的國家富足安定；墨西哥均窮，薩爾瓦多國內幫派橫行、魚肉國民，海地政治腐敗、天災頻繁等，皆為偷渡者的理由及藉口。美國對於非正式申請但能入境的政策，是對遭到「政治迫害」的外國人給予「政治庇護」，例如當年收留被中共追捕的六四天安門事件相關人士，但並不敞開大門，接受中國唐山大地震或最近鄭州水災受害的民眾，此為一例。

當然，對於偷渡客來自的國家經濟衰退、民不聊生狀況，美國可以捐助，但沒有義務及責任打開大門，供其居住、食物、教育、醫藥等，加州納稅人的負擔，也是拜供養這些偷渡客之賜，任何人想要入境只有遵循合法管道申請，就如已經在美持有綠卡的合法居留民眾一樣。

拜登不顧民主黨進步派的聲討，用民航機把海地及其他偷渡客遣返的作法，值得肯定！但他需對所有偷渡客一視同仁，不論國籍、族裔、膚色，所有無政治庇護理由而非法入境者，皆應遣返。

當然，處理偷渡客的案件也要合法合理，最近法庭對於一位非法入境，但在美從軍、上過前線的偷渡客網開一面，譲他永久居留為一例。拜登遣返海地偷渡客有兩種意義：維護了移民法規，也告知世界，美國並非偷渡者的天堂。