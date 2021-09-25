我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

拜登遣返海地偷渡客 值得稱讚

薛永康／洛杉磯

民主黨人尤其是進步派最被詬病的政策，就是門戶大開，逾期居留或跳機、闖關的非法移民，皆可成為永久居民，視美國的移民法規如廢紙。

自從拜登上位後，偷渡客不再擔心川普所建「防君子不防小人」的防衛牆，民主黨又過度仁慈，世界各地的非法移民蜂擁而至；墨西哥人、薩爾瓦多人以及近日闖關的海地人等，後者在近日已遭拜登逐步遣返。

美國內部問題很多，但仍比偷渡客來自的國家富足安定；墨西哥均窮，薩爾瓦多國內幫派橫行、魚肉國民，海地政治腐敗、天災頻繁等，皆為偷渡者的理由及藉口。美國對於非正式申請但能入境的政策，是對遭到「政治迫害」的外國人給予「政治庇護」，例如當年收留被中共追捕的六四天安門事件相關人士，但並不敞開大門，接受中國唐山大地震或最近鄭州水災受害的民眾，此為一例。

當然，對於偷渡客來自的國家經濟衰退、民不聊生狀況，美國可以捐助，但沒有義務及責任打開大門，供其居住、食物、教育、醫藥等，加州納稅人的負擔，也是拜供養這些偷渡客之賜，任何人想要入境只有遵循合法管道申請，就如已經在美持有綠卡的合法居留民眾一樣。

拜登不顧民主黨進步派的聲討，用民航機把海地及其他偷渡客遣返的作法，值得肯定！但他需對所有偷渡客一視同仁，不論國籍、族裔、膚色，所有無政治庇護理由而非法入境者，皆應遣返。

當然，處理偷渡客的案件也要合法合理，最近法庭對於一位非法入境，但在美從軍、上過前線的偷渡客網開一面，譲他永久居留為一例。拜登遣返海地偷渡客有兩種意義：維護了移民法規，也告知世界，美國並非偷渡者的天堂。

偷渡客 非法移民 美國

上一則

紐約客談／政府對亞裔的關注也昏迷了嗎？

下一則

眾院反猶太四人幫坐大 嚇壞以色列

延伸閱讀

拜登安撫馬克宏 法大使下周返美…主動要求通話 認自己須負責

拜登安撫馬克宏 法大使下周返美…主動要求通話 認自己須負責
台裔半導體女王蘇姿丰 成拜登科技顧問

台裔半導體女王蘇姿丰 成拜登科技顧問
投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮

投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮
新冠峰會 拜登宣布美再捐5億疫苗

新冠峰會 拜登宣布美再捐5億疫苗

熱門新聞

「一洲焦點」談聯合國大會美中交鋒，習近平為何低調承諾減碳。(世界新聞網)

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

2021-09-22 14:03

這幾件大事 修復美中關係更加困難

2021-09-18 02:00

拜登內外都出岔 四年後交棒恐難免

2021-09-22 02:01

澳洲鐵了心跟美國走 中國該不該擔憂

2021-09-20 02:00

美中貿易戰 進入新回合

2021-09-18 16:41

駐美代表處更名？台灣忐忑多過欣喜

2021-09-21 02:00

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏