國民黨主席選舉 韓國瑜第二再現

我出身於國民黨 軍人家庭，父母都在抗日戰爭中投效蔣經國先生麾下，對國民黨有著深厚感情。但是在美國40年來，我對父母效忠過的黨的表現，越來越感到陌生，漸行漸遠，甚至反感。同事們問我為什麼？我只有一句話回答：吾愛吾師，吾尤愛真理！

就拿這次國民黨主席選舉來說，又正在演出一幕鬧劇。本來平淡無奇的劇本，半天雲中翻出一個孫悟空，唐僧左躲右閃，豬八戒也瞋目搪塞，「韓國瑜第二」又出現了，這就是所謂的「張亞中現象」。

張亞中屬於老派國民黨人，具有中華民國統派情懷，開口三民主義，閉口五權憲法，大義凜然，滔滔雄辯。對飽受壓抑的國民黨人來說，就像是注射了雞血強心針。他的理念我有部分認同，但是在台灣 的現實環境中，不會得到多數本省籍同胞青睞，特別在中共對台灣變本加厲武力威脅下，親中和中的觀念離社會輿論十分遙遠。

張亞中利用辯論會對朱立倫的質疑，讓人感到缺乏善意，形同攻擊。偏偏又亮出早該歸還黨中央的三張本票，惹得洪秀柱大發雷霆。張表現出不善於團結人，有時還有點二百五。其實，民進黨正等著這樣的人脫穎而出呢。

偏偏張亞中颳起了一陣旋風，民調也節節攀升。試問當年韓國瑜不也是被捧殺為百年難遇的奇才，結果國民黨好端端的一盤棋，被韓攪得稀巴爛。台灣有相當部分人出於對蔡英文的軍公教福利政策極端不滿，成為力挺韓、張的生力軍。雖然他們聲勢浩大，敢衝敢闖，呼喚「一枝穿雲箭」，令人咋舌，但是在一人一票的選舉中，聲音再大也還是給無聲無息的人一樣。

筆者對韓、張感到惋惜，對國民黨的未來十分憂心。缺乏一個有力的國家忠誠反對黨，不是台灣社會之福。

國民黨在大陸人民心目中，還是被寄託以希望。中國 大陸人民期待她回去給共產黨一爭天下，建立一個真正三民主義的新中國，筆者在失望中，仍然不忘為她祝福。