密利為什麼保證不攻打中國？

「華盛頓郵報」新書《危險(Peril)》揭露，川普總統執政最後幾個月，參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)上將，擔心川普行徑可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給中國 對口中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成將軍，保證美國 不會發動攻擊，以避免美中雙方發生武裝衝突。

這樣做讓筆者有以下聯想，包括：1. 美國從模擬戰爭中，已知道打不贏中國，而且越來越慘敗，所以不想也不敢和中國打仗。

2. 美國現在國庫空虛，經濟疲軟，民不聊生，怎麼敢打仗。

3. 美國怕中國誤判美軍攻擊，發動反擊，造成兩國大戰，兩敗俱傷。

4. 拜登支持密利，證明拜登不想也不敢和中國打仗。

5. 然而美軍最高將領向中國洩漏了底牌，中國的反應會如何呢？

6. 為了避免戰爭，密利要求印太司令推遲軍事演習。可見美軍演習只是作秀而已，展現美國的軍力，但是不敢真正打仗。

7. 從密利的保證中，中國發現了美國是紙老虎。美軍現在在南海活動，穿越台海，只是為了安撫周邊國家而已，對中國已毫無威懾的能力。

8. 然而由於這本新書的報導，密利保證「不向中國開戰」，對周邊國家還有什麼安撫的效果？

9. 中國在今年1月8日後，就知道美國是紙老虎。9月14日新書揭露後，全世界都知道美國拜登、密利對中國，都不過是紙老虎而已。

10. 民進黨還要緊抱著這個紙老虎嗎？