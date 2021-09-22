我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

密利為什麼保證不攻打中國？

蓋瑞（加州橙縣）

「華盛頓郵報」新書《危險(Peril)》揭露，川普總統執政最後幾個月，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將，擔心川普行徑可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給中國對口中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成將軍，保證美國不會發動攻擊，以避免美中雙方發生武裝衝突。

這樣做讓筆者有以下聯想，包括：1. 美國從模擬戰爭中，已知道打不贏中國，而且越來越慘敗，所以不想也不敢和中國打仗。

2. 美國現在國庫空虛，經濟疲軟，民不聊生，怎麼敢打仗。

3. 美國怕中國誤判美軍攻擊，發動反擊，造成兩國大戰，兩敗俱傷。

4. 拜登支持密利，證明拜登不想也不敢和中國打仗。

5. 然而美軍最高將領向中國洩漏了底牌，中國的反應會如何呢？

6. 為了避免戰爭，密利要求印太司令推遲軍事演習。可見美軍演習只是作秀而已，展現美國的軍力，但是不敢真正打仗。

7. 從密利的保證中，中國發現了美國是紙老虎。美軍現在在南海活動，穿越台海，只是為了安撫周邊國家而已，對中國已毫無威懾的能力。

8. 然而由於這本新書的報導，密利保證「不向中國開戰」，對周邊國家還有什麼安撫的效果？

9. 中國在今年1月8日後，就知道美國是紙老虎。9月14日新書揭露後，全世界都知道美國拜登、密利對中國，都不過是紙老虎而已。

10. 民進黨還要緊抱著這個紙老虎嗎？

中國 美國 密利

上一則

駐美代表處更名？台灣忐忑多過欣喜

下一則

紐約客談／ADA保障身障者 不該讓業者被敲詐

延伸閱讀

潛艦交易惹火法國後 拜登首會見澳總理 讚兩國盟邦關係

潛艦交易惹火法國後 拜登首會見澳總理 讚兩國盟邦關係
歐盟助威 法外長猛批拜登

歐盟助威 法外長猛批拜登
暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利

暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

熱門新聞

「一洲焦點」談中共如何與英美民意為敵、密利將軍致電中共軍方談戰爭是否為叛國 。(世界新聞網)

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

2021-09-15 13:48

亞馬遜砍掉數萬中國賣家 禍因何在？

2021-09-15 02:00

這幾件大事 修復美中關係更加困難

2021-09-18 02:00

澳洲鐵了心跟美國走 中國該不該擔憂

2021-09-20 02:00

美最高將領和敵軍私下通話 越權叛國？

2021-09-16 02:00

美國的三大歷史誤判、教訓和反思

2021-09-14 02:00

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助