台獨是被逼出來的嗎？

最近看到有人發表言論說，台獨是被逼出來的，感到非常驚訝。是被誰逼出來的？是大陸嗎？有事實證據嗎？台獨否定自己是中國 人，但大陸從沒有逼台獨分子這樣說啊。

大陸更不會逼台獨跟著美、日「反中抗中」，除非腦殘，其道理甚為明顯。台獨又說他們的祖先來自南太平洋島嶼，真是數典忘祖，自絕於中華民族。是誰逼迫誰，答案不是很清楚嗎？

台獨甘為美日的馬前卒，供其驅馳，以為美日會保護他們。但從美國 自阿富汗撤兵一事可看出，這是一廂情願的想法。美國能拋棄他們扶植的阿富汗政府，必定也一樣可拋棄台獨。希望美國為台獨出兵，無異做夢。消除對大陸的敵意，共同研討和平方案，同步走向繁榮才是台灣 的最佳選擇。可是台獨卻選擇用鴨子划水的方式，暗中進行其不敢公開的勾當，令人不齒。

台獨的卑鄙行徑可從一連串事件中看出。例如蔡英文在就職時不稱中華民國，而稱「這個國家」，稱大陸為「鄰國」，對日本卑恭屈膝，台灣的官員訪日時說台日關係有如夫妻，肉麻無恥。祭祀陣亡將士典禮中不唱國歌，在歷史課本中將中國史與台灣史分開。對大陸嫁到台灣的女子及其兒女多方歧視，支持港獨暴動，設立專門機構「促轉會」，沒收國民黨黨產，制定反滲透法限制兩岸交流。

今年的雙十國慶視覺設計中，已不見中國元素。最近有人提議，要把中正紀念堂改成「反省威權歷史公園」，拆除蔣中正銅像。其實蔣氏一生反共，與台獨立場一致，且有功於保衛台灣未落入中共之手，並建設台灣為亞洲四小龍之首，不知為何台獨恨之入骨。

可見台獨是假借名目，不念手足之情，甘為外人鷹犬，將來何以見祖宗於地下？大陸對台灣有如大哥對小弟。兩岸貿易十分頻繁，台灣享有巨額順差。沒有大陸市場，台灣經濟將受重大打擊。中國經濟發展迅速，世界各國都拚命爭取中國市場。台灣若與大陸交惡，他國求之不得。美、日都希望兩岸兄弟鬩牆，以便從中得利，千萬勿中詭計。

當今世界經濟因受COVID-19影響，陷入衰退，台灣經濟亦欲振乏力。但大陸經濟卻已開始復甦，台灣若要與美、日聯手，與大陸為敵，真是愚不可及。