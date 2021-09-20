拯救加州與拯救國民黨

過去這一星期，在太平洋兩岸各發生了一件頗受華人矚目的大事。

罷免加州 州長紐森 (Gavin Newsom)投票於9月14日完成，初步開出選票結果顯示，反對罷免占66.7%，贊成罷免占33.3%，紐森已挺過罷免危機。在贊成罷免紐森陣營中有46位競爭者爭取接任，共和黨籍的艾德(Larry Elder)以43.8%領先其他對手，這次他沒能成功取代紐森，卻從沒沒無聞累積了聲勢與政治能量。

在台灣，國民黨主席選戰在政見辯論會後，候選人張亞中聲勢上升，突然因為涉嫌攻擊對手朱立倫、及「3張本票樣張」風波，遭選監會移送考紀會查明，引發軒然大波。朱立倫、江啟臣同聲要求黨中央撤案，張亞中則質疑恐影響參選資格，要求黨中央負政治責任。選監會日昨開會拍板撤銷原決議，並續辦分區政見會。茶壺風暴上演兩天，終於告一段落，但仍留給人國民黨只會「內鬥內行」質疑。

艾德是密西根大學法學博士，擔任律師十年後轉行電台主持人，經年以客觀的新聞眼看社會現象，他了解加州目前面臨的重大問題，希望能夠改變加州現況。他的競選主軸是—我們要拯救加州（We've got a state to save）。台大政治系教授張亞中有兩個博士學位，這些年幾乎拋棄了大部分財產，編教科書及捍衛歷史文化，希望以競選黨主席來幫國民黨救亡圖存。

我注意到艾德這位電台主持人，是在去年「黑人命也是命」運動鬧得如火如荼的時候，身為非裔 的他反對「取消警察」，反對削減警察經費，堅決反對BLM(Black livesmatter) 運動。他認為非裔最大的問題是高達75%的黑人孩子沒有父親作行為典範，造成負面社會問題的根源，如犯罪率高、經濟上無力競爭、常常被逮捕。非裔犯罪率是全美平均的五倍，輟學率是九倍，進監獄的比率是20倍。他強調要解決非裔問題，必須扭轉國家的福利政策，讓非裔男人承擔起家庭的責任。在當時的氛圍中，他能這樣大聲疾呼，令人刮目相看。

在新冠疫情下，加州7.6萬名囚犯陸續提前釋放，其中不乏搶劫、性侵的重罪犯。艾德支持推翻臭名昭彰的47號提案，反對將盜竊搶劫950元以下行為從重罪定為輕罪，誓將安全重新還給加州居民。雖為黑人，艾德也反對平權措施(Affirmative Action)和種族配額，而支持擇優錄取。他對教育系統使用種族配額深惡痛絕，直言這種方法是對亞裔的極大不公。

在處理無家可歸者問題上，紐森政府為流浪漢買帳篷高達6萬元一個，建房子每單位造價竟高達80萬元，比加州平均房價高出150%。猶記得紐森「全國首創」在疫情中免費為長者送餐，給個人或夫妻年收入分別不得超過聯邦貧困線7萬4940元或10萬1460元，最高補償金額是早餐16元、午餐17元，晚餐28元，令人咋舌。但對民眾接種疫苗，艾德採鼓勵而非強制態度，卻完全遭到民主黨扭曲。

個人沒有黨派，只看議題，依我這不懂政治的「婦人之見」，艾德與張亞中兩人都非傳統政客，但他們的論述很能引起眾多友人及我的共鳴，人常說「政治是高明的騙術」，但騙術終究是搞不好政治的，行不通時，何不回歸清流？