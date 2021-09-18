我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

中秋感懷

鄭亞棋／南灣

日轉星移斗北歸，

枝枯葉落雁南飛。

異邦羈旅悲秋客，

連網鄉親共月輝。

上一則

美中新冷戰 或從澳洲立陶宛延燒全球

下一則

紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長

延伸閱讀

芝城看板：「中秋在太古 」嘉年華 18日登場

芝城看板：「中秋在太古 」嘉年華 18日登場
按摩椅專門店 大特價中秋舞月光 現場推出

按摩椅專門店 大特價中秋舞月光 現場推出
中心健保設展位 贊助中秋舞月光園遊會

中心健保設展位 贊助中秋舞月光園遊會
周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

熱門新聞

「一洲焦點」談中共如何與英美民意為敵、密利將軍致電中共軍方談戰爭是否為叛國 。(世界新聞網)

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

2021-09-15 13:48

亞馬遜砍掉數萬中國賣家 禍因何在？

2021-09-15 02:00

美國的三大歷史誤判、教訓和反思

2021-09-14 02:00

恐襲20周年 美中見興衰 未來誰主浮沉？

2021-09-12 02:00

美最高將領和敵軍私下通話 越權叛國？

2021-09-16 02:00

拜登習近平通話 美中關係難柳暗花明

2021-09-13 02:00

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議