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美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

911事件20周年 美國得與失

關山／天普市

震驚世界的九一一恐襲事件已滿20周年，驀然回首，恍如昨日，不少人唏噓不已，筆者也以史為鏡，分析美國的得失。

首先，美國因為當年九一一事件，對伊斯蘭教原教義主義恐襲組織展開猛烈報復和國家摧毀。2001年底，首先是美軍入侵阿富汗，接下來是2003年的伊拉克，然後又藉著阿拉伯之春的旗號，繼續在突尼西亞、埃及、利比亞、葉門以及後來的敘利亞政府挑起內亂，最終造成以上諸國兵燹連連、生靈塗炭，近百萬當地老百姓被殺戮，幾千萬阿拉伯難民拖家帶口四處逃難，幾乎是世紀浩劫。美國每年都要為九一一罹難的公民致哀，那麼上百萬的阿拉伯死難者算人嗎？幾千萬逃難的難民算人嘛？難道他們沒有幸福的權利，一定要在美式民主體制下生存，才算幸福嗎？

第二，這個世界越反越恐。20年來美國主打的口號是反恐戰爭，但今天各地恐怖組織越打越多，究其根本原因，還是因為世界比較出名的恐怖組織，最初都是美國一手打造，最典型例子就是賓拉登領導的基地組織，以及後來在敘利亞、伊拉克地區滋生的ISIS伊斯蘭國、庫德族民兵組織等，因為只有美國才有這等財力和裝備，培訓具有專業知識、有規模的反抗軍，利用他們來「調教」早先扶植、現今不聽話的中東與北非的伊斯蘭強人，如格達費、海珊。所以，反恐戰爭是一場羅生門連續劇，美國中情局先資助一批人奪取政權，幾十年後這批人又被美國支持的新勢力趕走。

第三，今天的美國由於半個多世紀在全世界縱橫捭闔、遠程遙控，特別是近20年在阿富汗、伊拉克的反恐戰爭鉅額投入，逐漸被拖得囊中羞澀、捉襟見肘，國家政府負債累累，再也不可能像幾十年前那樣揮金如土。正因如此，拜登政府才會不顧一切從阿富汗全面撤軍，如果不是因為這次從喀布爾撤退時進退失據的糟糕表現，在世界各大媒體面前顏面掃地，恐怕接下來還要趕快從伊拉克撤軍呢！畢竟在那裡繼續駐軍已不具備現實意義，美國扶植的傀儡政權只知道貪污腐化、魚肉百姓，反美襲擊此起彼伏，恐怖組織根本無從剿滅乾淨。

總之，美國自九一一發起反恐戰爭，經過20年努力，成功地由神學士政權，再轉換成神學士政權，簡直成了曠世笑話。究其原因，還是因為美國人過於狂妄自大、盛氣凌人，總以為掌握了最先進科技，就掌握了人世間一切真理，與世界上其他國家交往時，不尊重基督教以外的任何宗教信仰和民族習俗，目空一切、橫行霸道。

實際上社會治理豈是如此簡單，老子云「治大國如烹小鮮」，真正的世界管理極其複雜，可非頭腦簡單的人玩得轉。美國菁英總以為以自己的政治正確理念，三言兩語、一人一票就可以輕鬆搞定全世界，動輒導彈大砲，屍山血海，到頭來只是招致各地異教徒的持續反抗，本國經濟被多個無底黑洞不停地抽血，誰都沒有好日子過。這種自毀長城的認知水平，還需要經歷多少個九一一才能醒悟？

美國 九一一 阿富汗

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