強制民眾接種 紐森留任州長要務

花費加州 納稅人2.76億元的加州州長罷免案終於落幕，紐森 得以保住州長職位至任期結束。但紐森逃過罷免主要原因是，沒有適當的人選可以替代他；所以與其慶祝，紐森更需要反省、瞭解及探討如何解決州民最擔心的問題。據報導，新冠疫情 仍為罷免投票主要議題，進而影響到經濟、就業、教育、遊民及治安等社會問題。

紐森能夠留任也是拜他抗疫的成效，但新冠變種肆虐，疫情無法減緩，民眾擔心的社會問題也因而存在。而控制疫情的方法，不外是打疫苗、戴口罩、保持距離等，有何困難？

問題癥結在於，到9月13日為止，加州只有57%州民完全接種，反對疫苗接種的民眾比比皆是，其中不乏第一線工作人員，如警員、消防員、醫護人員、教師、送貨員等；加上非裔及西裔民眾接種率低，其住宅區人口密集，多數任職於服務業與顧客接觸頻繁，因而使疫情難以控制。

8月中紐森下令強制教師接種，為全美第一例，可喜可賀，他應該繼續執行強制疫苗接種，也不妨比照拜登，強制聯邦政府雇員接種，要求加州政府雇員及包商的員工接種，否則去職及停止合約。對於其他第一線上人員所屬的機構，可以用減少補助經費以及其他制裁方法，使其就範。

無疑地，治安及遊民問題不容忽視，但必須尋其根源以謀求對策。始作俑者為疫情的失控造成商家、服務業及學校關閉或是工廠減產；導致民眾失業、酗酒嗑藥、精神失常、居無定所、家庭破裂、以身試法、豪取強奪等。簡言之，疫情失控使經濟下滑，謀生不易，造成社會問題，只有在疫情控制下減緩後，商店重開、工廠增產、旅遊開放、活動增加、學生返校、民眾得以安居樂業，政府可用稅收增加警力維護治安，以及安置遊民。

筆者認為，疫情與社會問題有因果關係，但控制疫情以及解決社會問題可同步進行，而前者應為要務，因為疫情減緩，能促使經濟快速恢復，大部分的社會問題也會迎刄而解！全力抗疫是勢在必行，為達到群體免疫目標，促使加州恢復正常，在勸導接種無效下，「強制疫苗接種」，應為紐森留任後的第一要務！