歷史雕像的拆除或保留

座落於維吉尼亞州 首府里奇蒙市的李將軍(Robert Edward Lee)騎著駿馬的巨大雕像，9月8日被州政府拆除。李將軍是美國南北戰爭時期的英雄，這座聳立131年的歷史古蹟，如今已原地消失。 同一天，在台灣 的促轉會拋出擬將位於台北市的中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」的計畫，強調將拆除堂內的先總統蔣中正銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。

各國各地都有雕像、紀念堂、紀念館、紀念碑等建築物，其興建有其準則、審核程序與批准簽署，也有當時的政治考量？以某個角度來說，它是文化、政治，更是歷史和遺產。這些紀念建築是否經得起歷史檢驗，經得起多元視角省思，考驗後人的集體智慧。

大凡載入史冊的人物，有其英雄宏業、偉人事功，也都有功有過，瑕瑜互見，豈有完人。例如，歷史上曾寫著「哥倫布發現了美洲」，如今早已被糾正。哥倫布為某一群人帶來希望，卻也為另外一群人帶來災難、瘟疫與死亡。正義與否，雕像存廢可經由後代人民理性地從各角度公開討論，甚或公投決定其去留，此乃成熟的民主社會所應有的包容與尊重。

然而，台灣的執政黨高舉落實轉型正義之旗，打著反省威權歷史之名，怎麼不將象徵日本 帝國主義威權的總統府與台北賓館(日本帝國主義統治時的台灣總督官邸)拆除改建？怎麼不將代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像更名、改造？為什麼只會一味地選擇性的轉型正義呢？

民進黨想把中正紀念堂改成「反省威權紀念公園」，完全出於政治目的，只想透過操縱反蔣、反中、反威權以轉移疫苗不足、疫情控管不力的焦點，也可能為了擺脫假論文「偽造文書」、「詐欺刑事」的窘況險境，更以撕裂台灣、追殺在野黨、製造族群仇恨，獲取自己的政治利益。

歷史可以檢討，但不可選擇性檢討，更不可偏頗性、獨裁式地檢討；歷史可以追溯、探真，但應放下成見，宜理性，宜公開，宜對話，並以消弭仇恨、團結族群為目的。