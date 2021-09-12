民進黨執政 謀財還要害命

民進黨 在2016年完全執政後，筆者曾為文指民進黨台灣 獨立是騙人的，爭權奪利、掏空台灣才是真正目的。

首先看民進黨如何歛財掏空台灣。8000多億台幣前瞻計畫連細目都沒有。這幾年錢怎麼花的，內容變來變去，官商勾結，上下其手，不知撈了多少好處。藉口開發南向經濟編列了1000多億經費打水漂，沒人知道上千億錢去哪裡，也沒人聞問。

武器採購是佣金最高的買賣。蔡英文上台五年來，向美國採購武器達台幣5000多億，超過她上任前十年總和。價格之高也是外國一流武器的倍數，佣金豐厚保守估計應超過千億，佣金流入誰家？令台美雙方皆大歡喜。

軍艦自造案是蔡政府花數千億堅持要做的大案，卻將標案交給一家與綠營關係良好、只會做遊艇的慶富公司，結果該公司騙取政府數百億元，案發後法院令其交保，如今外逃已成懸案，無人追究。這已成民進黨官商勾結、謀財掏空台灣的標準模式。

去年台灣嚴重缺水，影響民生與工業用水。行政院院長蘇貞昌花了2000多億挖掘1000多口深井。大量抽取地下水造成地層下陷，並嚴重影響精密工業製造與高鐵安全。這位白痴院長竟引為政績自誇，令人哠嘆，怪不得他會說，要拿著掃帚和中共打巷戰。

去年台灣缺電，影響民眾生活與工業用電。民進黨硬不肯開放設備新、安全性最高的核四廠。真正原因不是反核而是核四廠花了4000多億，民進黨沒撈到好處。全世界都在努力滅碳，民進黨不顧人民健康偷偷建世界最大的燃煤發電廠，向美國購買2000億長期燃油合約，作火力發電用。這是民進黨細水長流的歛財方式。

民進黨第一次執政，陳水扁一家貪瀆眾人分享，至今還有巨額贓款藏在海外。二次執政，貪瀆歛財已成全黨上下一致目標，已到無法無天，無能、無德、無恥地步。

民進黨說，為了防疫前瞻部署多列4000億元防疫資金。今年5月，民進黨防護政策失誤，變種病毒入侵台灣，社區感染數百人死亡，人民恐慌，這時才發現台灣根本沒有疫苗，連篩檢能力、醫用防護器具都不足。防疫模範生一夕之間變得像乞丐，等待外國施捨救濟。4000億前瞻部署不知花到哪裡？人民拚搶疫苗時，政府不積極購買疫苗，反而百般阻撓民間出錢出力購買疫苗。

這時蔡英文突然站出來公開宣示，7月有高端國產疫苗可打，變成高端疫苗 發言人。當時高端二期試驗沒做完，更沒有三期試驗，效用、保護率等資料都沒有數據。她的打手陳時中即緊急授權通過高端瘦苗上市。第一天蔡英文還裝模作樣把手臂留給高端作宣傳，引為民間笑談。

一個沾沾自喜的綠粉與她同一天接種，卻在兩天後猝死，五天內竟有六死。高端疫苗造成如此多人死亡，民進黨政府成幫凶。

我不知民進黨高層投資多少錢在高端股票，上市五天造成六死，陳時中左推右扯不肯認錯，讓它繼續殘害民眾。台灣人的命也是命，民進黨不要為了謀財再害命，人神共憤的事必須早日下架高端疫苗，對接種死亡的民眾賠償。