前世今生與靈魂的關係

精神病專家布來恩懷思(Brian L. Weiss)40多年前，試用催眠術治療病人凱瑟林(Catherine)時，發現她有許多前世的經歷。經過18個月治療，凱瑟林的恐懼、焦慮及沮喪症狀都痊癒了。

她的前世，曾是男人、年輕人或老人、農夫或軍人；時間從公元前到19世紀；曾在非洲、歐洲，甚至亞洲；她說她共有86個前世。懷思將治療她的經過寫成書，叫Many Lives，Many Masters，1988年出版，全世界共有40多種翻譯版本，中文書名叫「前世今生」。

此後，懐思醫師繼續用催眠方法治癒了4000多名精神病患者，因此博得轉世醫生(reincarnation doctor)的盛名。當他的病人解了前世的痛苦經驗後，現世的病就治好了。

懐思認為，前世和今世是靠著靈魂(soul)來連續。凱瑟林在被催眠(regression)後，進入前世前後，有時會感覺自己的靈魂漂浮在空中，會見到主人(master)，或守護者(guardian)，他們的靈魂地位都比較髙。

醫學文獻記載，人病危時，會從空中見到自己被急救時的情景。似乎間接證明病危者的靈魂可暫時脫離人體。

靈魂的輪迴轉世，有時會到指定個體，比如西藏活佛轉世，在選擇新的活佛時，就是基於繼承者對上一代活佛的特徵，有足夠傳承，證明上一代活佛靈魂的轉世，如此代代相傳。

台灣 有些靈媒有能力看見人的前世，不必靠催眠術或生辰八字，這似乎表示冥冥之中眾生靈魂的存在，而且留下痕跡。有些靈媒甚至可以召喚逝者靈魂，成為和生者溝通的媒介。

乩童則可請求某些神祇上身，完成一些非凡任務，這些神祇包含土地公、關公等，等同是凱瑟林所說的master或guardian。

我們的肉體是靈魂的寄託所在，肉體都有生老病死，而靈魂卻是永遠的存在。為何有些靈魂會屢次轉世？佛教及道教都認為可能是來還債的。據萊思醫師從許多病人的經驗，前世的肉身關係，可以延續到今世。兄弟、姊妹、父子或朋友的關係，會以不同的形式再次出現，比如前世的孩子變成今世的父親等。轉世的目的也可能是為了學習，把上輩子沒學到的東西，這輩子來補學。如果上輩子作惡多端，這輩子不行善補償，後果可能是打入地獄。佛教甚至認為可能轉世做豬狗牛羊等動物，有些牛被宰時會流淚，是否其靈魂前世是人類？所以佛教禁止殺生。

靈魂有沒有重量？科學家認為靈魂比光還快。可見靈魂比光還輕。到底漂浮的靈魂是在何處？可能是存在於暗物質(dark matter)內。

靈魂如何選擇下次轉世對象，如何進入待產婦肉身及新生嬰兒？據凱瑟林說，她漂浮的靈魂有時會見到一道光，她進入光後就轉世了。然而，為何有些靈魂會投生到有缺陷的嬰兒身上？使得他的父母親遭受折磨？是來討債？

雖然靈魂是超物質的，它卻有記憶。有些人到某地旅遊，發現似乎重遊故地，但是卻從沒到過該地；有些人在腦遭受刺激或傷害後，忽然通曉她從沒學過的語言，這表示霊魂可能寄居於腦部主管記憶的部位。

然而，靈魂並不控制其寄居肉身的成分及運作。也就是不影響肉體的染色體及基因的機能。所以肉身疾病的產生，與寄居的靈魂無關。所謂的下意識(subconscious)或第六感，則可能是靈魂越界，影響該人的日常生活。所以，靈魂是永恆及永續的，寄居的肉身生命卻是短暫的。