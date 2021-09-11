阿富汗撤軍 打亂美國抗華布局？

綜觀五年多來，美國 從川普到拜登總統實施的「反華抗華戰略布局」，是個籌畫周密完整、世紀性大戰略圍剿，表面上是制止中國 2025高科技發展規畫，實際上希望產生美國逼迫日本簽訂「廣場協議」效果，讓中國經濟和科技發展停頓下來，二、三十年都翻不了身。

以感性來追尋這次美國抗華戰略，川普2016年12月2日親自電話祝賀蔡英文當選中華民國總統，就明顯開始推動此反華戰略。習近平2017年11月8日邀請川普夫婦訪問北京，下飛機後，直接到故宮參觀遊覽。習近平介紹，中國有2000年以上延綿歷史，川普則說「埃及有5000年歷史」。此時，中國大陸尚存著「太平洋夠大，能容納中美兩大國和平相處」想法。

美國繼續運用香港、新疆、台灣、南海、貿易、科技…等問題對中國施壓，鼓勵印度搞邊境衝突，同時派員四出廣結歐洲、亞洲民主國家，圍剿中俄。

2021年3月18日，楊潔篪在中美阿拉斯加和布林肯會晤時正式宣告：「中國不吃美國這一套，以上對下的做法」。丟掉對美國和平共處的幻想，準備全面鬥爭。2021年美國白宮8月11日宣布，拜登邀請各國國家元首和政府首腦、民間社會和私營企業代表，參加今年12月9日至10日以視頻方式舉行的「全球民主峰會」，促進在三個主題上的承諾和倡議：反對威權主義、打擊腐敗、促進尊重人權。這是五年來，美國打壓中國戰略部署的收尾之作。

首屆哥本哈根民主峰會，於2018年7月22日在哥本哈根舉行，出席者包括加拿大前總理史蒂芬·哈珀、美國前副總統喬·拜登、英國前首相托尼·布萊爾、愛沙尼亞前總統馬斯·伊爾維斯和當時的丹麥首相拉爾斯·勒克·拉斯穆森。共有來自40多國、350名與會者出席。2021年5月，哥本哈根民主高峰會邀請了蔡英文總統（第二次受邀），以及前香港眾志主席羅冠聰等人出席。

2021年12月，由美國主導的「全球民主峰會」，勢將再次邀請蔡英文總統參加。蔡政府正在磨拳擦掌，準備大有作為。

美國自阿富汗 撤軍，神學士在九天內全面掌控阿富汗大部分地區，打亂美國預期阿富汗政府能維持18個月的設想。2021年8月29日，美國國務卿布林肯約中國國務委員兼外長王毅通電話，就阿富汗局勢和中美關係交換意見，可視為中美對抗關係「新轉折點」。

拜登政府正面臨內政、黨爭及外交上的困境，對中國抗爭力度勢必調整。拳經上云：「重裏現輕不稍留」。20年前，因九一一事件，美國集中精力應付中東問題，忽略亞太，給予中國20年崛起機會；本次美國自阿富汗撤軍挫敗，必須緩和抗中行動，很可能又給中國一次新機遇。