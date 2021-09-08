習想學毛 又颳共產風了

劉少奇1950 年在天津說，「歡迎資本家剝削，剝削有功，你剝削得越多，工人生活越好」。

毛澤東1956年讓資本家安樂死，給點名義上的利息讓資本家交出全部資產，他說：「共產黨就是要共產，不共產還叫什麼共產黨？」

習近平 得毛澤東真傳，今年又開始大颳共產風了，先用罰令下手，罰馬雲 180億元人民幣，馬雲乖乖捐出500億。馬化騰捐出500億，後來兩人都加捐到1000億。傳說有眾多大富將捐出50億美元，以求習帝手下留情。其他商家傳聞已捐出逾3000億人民幣，以求不被全部共產，連影星趙薇也在國內混不下去，逃亡海外。

在習近平的共產打擊下，阿里巴巴股價 從去年9月390美元，跌到現在170美元。市值去年1萬億美元，跌到現在4600億美元。騰訊去年市值1萬億美元，現在跌到5500億美元。習近平共產風繼續颳，他們股價市值將繼續跌下去。

習近平打著「共同富裕」旗號騙百姓。1956年毛共共了資本家們的產，百姓得到一分錢好處嗎？沒有，全民愈來愈窮困，生活陷入困境，習當今的共產運動，和毛澤東如出一轍，百姓不會得到一分錢好處。相反，在民企被重擊之下，失業日增，百業蕭條，百姓必愈加窮困，得益的是共黨高官習家軍貪腐不絕，向外撒錢，圖謀實現習大帝世界夢。

習近平任期最後一年颳起共產風，圖謀以「共同富裕」騙取人心，掙扎延任，中共若不在人民呼求下阻止習連任，中國必將陷入一場新災難中。