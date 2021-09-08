一尊進退失據 新文革夭折

1966年8月18日，毛澤東登上天安門 ，檢閱來自全國的大中學紅衛兵，此後文革席捲全國，中學歷史教科書稱為「十年動亂」。1976年9月，毛澤東壽終正寢，兩年後，文革徹底失敗。55年後的酷熱8月，習近平 想效仿毛澤東，紅8月發動一場深刻變革，刮骨療傷，清除改革開放40年的污泥濁水，重點整肅文藝界教育界，打擊民營企業大資本家，收回農民土地，整頓金融房地産，掃蕩網絡黑嘴，全國民眾感受一場深刻變革正在進行。

8月底，極左網媒「烏有之鄉」寫手李光滿呼喚文革的「檄文」，出現在全國黨政軍網媒，海內外驚呼，新文革開始了。天有不測風雲，短短四天，「環球時報」總編胡錫進力挽狂瀾，在微博針鋒相對批判李光滿，抨擊李光滿極左勢力誤判形勢，誤導民眾，引起一定範圍的混亂和恐慌，是少數人的狂想，呼籲民眾不要相信極端的誤解。

黨媒左右互懟，令人驚奇，胡叼盤的環球網與黨媒同步轉發李光滿檄文，為何老胡又自相矛盾抨擊李文，北京到底發生了什麼？吃瓜草民靜觀其變。

海外不少評論人士認為，習近平要發動二次文革，這種觀點純為誤判。習近平九年來處心積慮控制槍桿子、筆桿子、刀把子，現已定於一尊，大權在握，黨羽遍布朝野，不像毛澤東文革前大權旁落，根本沒必要發動55年前那種文革，一尊遠沒有叱吒風雲、征戰沙場的毛澤東那種威望和能力。

毛敢冒天下大不韙，發動學生和草民造朝廷當權派的反，習近平根本沒膽量發動民眾造反，誰敢打開文革潘多拉魔盒，中共將土崩瓦解！習近平需要的是一場大整肅，清異已，打土豪收田地，掃除黨內親美自由派，為終身當皇帝掃清道路。認為習將發動二次文革，太高看了他，大變革充其量只能說是東施效顰的新文革。

人們大惑不解的是，文革派和改革派大打出手，他們的後台是誰？李光滿自媒體「冰點時評」點擊率只有1000多，名不見經傳，極少人關注，呼喚文革的檄文突然出現在全國黨媒網站，連軍網都轉發，如此高規格，主管宣傳的王滬寧和黃坤明絕沒有膽量作主，肯定是奉旨行事。

行將解甲歸田的胡錫進，如非習辦傳達旨意，絕沒有狗膽力挽狂瀾，挺身批判李光滿。網媒轉發李文是試水溫，電視廣播紙媒不露聲色則為預留退路。不少人以為胡叼盤的後台是反習派，胡頭腦精明，肯定不會吃豹子膽幹殺頭的蠢事！

李吹響新文革衝鋒號，引起黨內外強烈反彈，眼看大勢不妙，習下令胡叼盤吹熄燈號。如此進退失據、先倨後恭歷來是習近平的拿手雙簧好戲。兩次授意教育部 修改中學歷史教科書，將文革十年浩劫改為艱辛探索，第二次改為動亂，第三次讓李光滿發文革檄文，遭遇挫折再鳴金收兵，李光滿檄文近日已被淡化，為文革正名道路坎坷，歷史不會再走回頭路。

中國懷念文革的是70歲以上的工農大眾和工農兵大學生，期待二次文革的是沒有得到改革開放紅利的貧困工農大眾和激進大學生。

毛澤東發號施令一言九鼎，黨內鬥爭打遍天下無對手。習近平施政朝令夕改，不少官吏陽奉陰違。一尊凡事親自指揮、親自部署，內外到處樹敵，最終內外交困、孤家寡人。習近平判斷拜登不敢對有核武國家開戰，因而放膽在國內大折騰。

未來一年的大整肅和兩條路線鬥爭，政敵林立，身陷內外重圍，習打出替天行道幌子，劫富濟貧。窮人越來越多，空虛的國庫還能支撐多久？日前黑天鵝降臨天安門廣場，且看六中全會和明年20大一尊還有什麼好戲唱。