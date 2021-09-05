美軍馬斯廷號逞能 插隊埋禍根

2021年4月12日，美軍「馬斯廷號」阿利伯克級驅逐艦在巴士海峽尾隨南下的中國 「遼寧號」艦群，高速切入903補給艦、054A護衛艦與遼寧艦之間，打亂了艦隊隊形，故意羞辱中國海軍護衛艦054A最高航速25節「太慢」，令習近平震怒。

負責海軍裝備採買的副參謀長宋學，立即被罷免人大代表資格。宋學去年下單訂購20艘054A也被下令各船廠停建。雖然罷免宋學的原因是違法違紀，但其負責採買的海軍裝備「瑕疵」也難辭其咎。一時之間，人大代表「海軍應發展高航速、大噸位巨艦，以跟上航母戰群遠洋作戰的需要」的建言，獲得習近平首肯。海軍下令現有新艦全部停建。

「 禍兮福所倚，福兮禍所伏」，就在宋學被罷免後三天，2021年4月15日，在浙江外海，一艘054A護衛艦根據主動聲納截獲的反射信號，發現一艘美軍核潛艦，該護衛艦投擲了一枚自導深彈，把一艘美軍維吉尼亞 級核潛艦逼出海面。

這已不是054A第一次成功把美軍核潛艦逼出海面。2021年1月，該護衛艦就曾把另一艘美軍核潛艦逼出海面。2021年1月30日，大陸國防部發言人吳謙大校披露，中美兩軍在1月26日到27日，就「搜尋美軍戰俘與失蹤人員遺骸」事宜，再度召開視頻會議進行協商。

對此，中美兩軍都三緘其口，沒有透露詳情。外界猜測，所謂美軍戰俘與失蹤人員遺骸，有可能是美軍核潛艦派出的參與執行滲透任務的美軍陸戰隊蛙人，美核潛艦被054A逼迫上浮，蛙人長時無法返回母艦而失蹤或死亡。

此事之後，054A反潛戰力聲名大噪，獲准重新開建。2021年7月12日，一艘新的054A在黃埔船廠下水，開始舾裝。據公開媒體透露，該艦命名「資陽號」。該艦與前面已獵裝的30艘有很大不同。

主要區別是，制導雷達改為該艦上層建築前後四角四面盾相控陣列雷達，與052DL類似；指揮室七塊玻璃窗改為五塊大玻璃窗，避免窗框遮擋視野；32枚垂發防空導彈海紅旗16改為海紅旗16C，射程擴展至70公里，填補055和052D疊加防空導彈的空白。此外，艦身加長，反潛直升機改為直20；聲納系統再升級。

美國 維吉尼亞級核潛艦連續敗北，令海軍失望。2021年8月6日，據「富比世」(福布斯)網站報導，美國海軍7月顯然在同一海域，同時部署三艘「最強大」的海狼級攻擊核潛艦。原因是最靜音的海狼級核潛艦優於失敗的維吉尼亞級，但這仍是未定之天。