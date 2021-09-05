美國不會從歷史汲取教訓

2020年COVID-19疫毒傳傳遍世界，2021初見曙光，疫苗問世，世界經濟復甦，一片欣欣向榮， 前景可期。美國 總統拜登決定退出勞民傷財，難有勝算的阿富汗 戰爭。

20年來美國在阿富汗耗費2兆美元，投資830億美元訓練阿富汗軍隊的計畫徹底崩潰。神學士5月開始攻城掠地，兵鋒所至，政府軍迅速瓦解，對和談没什麼興趣，阿富汗總統也早早捲款逃至鄰國。諷刺的是，神學士軍隊僅有輕武器裝備，而政府軍擁有黑鷹直升機、悍馬車、輕型戰鬥機等武器裝備。

為何政府軍如此不堪一擊，不戰而降？原因是政府軍缺乏空軍支援，連食物供應也接不上。事實上，阿富汗軍隊庫存著211架美國提供的飛機，其中46架被500名阿富汗軍人開走，逃到烏玆别克。

人類歷史演變永遠是重複的，為了眼前短暫利益，寧可選擇而無視歷史教訓。

中國 共產黨在1945年抗日戰爭後，短短幾年席捲大陸，擊潰國民黨，逼使蔣介石退守台灣孤島。毛澤東並非有三頭六臂，愚見是當時中國人心思變，促使共黨輕易取得政權。毛澤東以打游擊戰起家，親民為綱、不擾民為領，建設新中國的口號深得民心。

相較當年國民政府腐敗，人心向背思變，再加上中共宣傳伎倆及間諜渗透，國民黨美式精良裝備軍隊一師師、一團團投降反正，敗如山倒，其因為何？中國人民想要一個新的中國，是「民心思變」，民心是根本，這才是歷史教訓。

這僅是70年前發生的近代史。美國有很多所謂「中國通」，他們不記取在中國失敗的教訓，接連著製造越南大撤退及現今阿富汗狼狽大撤退。美國無法從歷史教訓中學乖。