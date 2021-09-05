中國深入阿富汗的「空虛大博弈」

身為21世紀強國的中國 會採取甚麼策略干預阿富汗 ？是否能獲得不同結果？雙方目前為止看似友善交流，未來可能遭遇哪些困境與猜疑？

早在千禧年，中國為壓制東突厥斯坦伊斯蘭運動(ETIM)，尋求與塔利班（又譯神學士）交涉。當塔利班因美國反恐戰爭而轉進巴基斯坦，北京透過伊斯蘭馬巴德牽線，2014年起塔利班公開訪問中國，將中國視為影響未來局勢的重要變數。

2019年，川普政府與塔利班談判破局，中俄等積極參與和平進程。中國先邀塔利班代表到北京會談，跟著邀集阿富汗政府代表與塔利班相聚，打算扮和事佬，但沒有具體成效。

2020年，美軍撤出阿富汗進入倒數，中國與塔利班密集接觸。北京表示如塔利班能穩定阿富汗局勢，將投資 當地公路網基礎建設，為阿國帶來財富，同時也展露對能源的興趣，企圖以經濟利益吸引塔利班合作。

今年7月，中國在天津接待塔利班代表團。外長王毅表示，中國尊重阿富汗人民決定自己未來的權利，意味塔利班的勝利反映了人民意願。塔利班發言人則強調，中國是友好國家，歡迎參與阿富汗的重建和發展，塔利班會保護中國金主和工人在當地的安全。

塔利班發言人說，關心世界各地受壓迫的穆斯林，但絕不會干涉中國內政，也不支持中國新疆維吾爾分離運動，承諾不再允許中國維吾爾分離主義戰士進入阿富汗尋求庇護，顯然是為取悅習政權，準備迎接戰後的中國投資。

對塔利班來說，意味縱使有違反人權的行為──如強迫婦女婚配、恣意逮捕或殺害異議者，除非捲入中國公民，否則習政權不會提出質疑或反對。

然而，習政權想與塔利班合作，還有很長的磨合期要走。多數觀察家認為，中國將填補美國離開後的權力真空，建立影響力的最主要方式，是擴大在阿富汗的一帶一路計畫。帶路計畫是習政權在2013逐步成型的外交政策，阿富汗是首批加入成員之一，但這些年來幾乎沒有進展。

現存中國對阿富汗的兩個投資案，如2007年的梅斯艾納克(Mes Aynak)銅礦、2011年的阿姆河(Amu Darya)油田，都在帶路計畫前敲定，且停滯不前。梅斯艾納克案，中國中冶集團等國企聯手贏得約28億美元競標，可開採30年，但迄今未開採任何銅礦。除了礦場安全考量(塔利班曾襲擊礦場，後來同意開採)，當地佛教歷史文物搬移，更重要的是合約有問題。

據原始合約，中企不只要負擔採礦，還包括提取和冶煉，並通過鐵路運輸到喀布爾後外銷。包括建造冶煉廠、燃煤電廠和鐵路成本都落在中企頭上，然而阿富汗沒有足夠煤炭、也缺乏銅冶煉過程所需的磷酸鹽，甚至連運輸道路都無法修建。

合約也載明若銅價達到一定價位，中企必須支付阿富汗「特許使用費」，而過去幾年銅價都超過合約價，使中企未開採前就不斷付費。因此中冶集團去年表示，合約不具經濟可行性，正設法與阿富汗政府談判，塔利班重新掌權，或許會給投資案帶來新變化。

此外，阿富汗存有龐大稀土、電動車電池所需的鋰等礦產，美國估計達1兆美元，阿富汗政府則認為有3兆。但想採礦得先克服基礎建設不足、人力資源孱弱、地方勢力割據等不穩定因素，不是換了政權就不同，需要經年累月改善。

唯一對中國有利的，塔利班可能面臨資金缺口。拜登政府凍結阿富汗在美國銀行外匯儲備，估計約數十億美元，相當於阿富汗三分之一年度GDP，如何啟動戰後重建，成為塔利班的難題。

由於現金短缺且產業凋零，塔利班宣稱執政後將讓阿富汗成無毒國家，使農民放棄種植鴉片等作物。西方短期內不太可能承認塔利班合法性，並給予金援，塔利班只能把希望寄託於中國等不在乎人權紀錄的國家。

習政權較有利談判籌碼，可反映在修改既有合約或未來帶路計畫。不過，阿富汗投資條件惡劣，中國應不會貿然簽約，相反，習政權將測試塔利班是否遵守承諾，不提供ETIM等組織庇護，並協助中國解決其他安全問題，如區域恐怖主義。

阿富汗仍充斥地區型軍閥與恐怖組織，最明顯的是巴基斯坦塔利班(TTP)。過去十幾年，TTP流竄於巴基斯坦與阿富汗邊境，從事數百起恐怖攻擊，近來更針對中國公民，甚至試圖暗殺中國駐巴大使未果，被習政權視為眼中釘。

塔利班和TTP的關係緊密，除了成員大多來自普什圖族，雙方據傳有多次聯合行動。有分析認為，塔利班重新掌權，對TTP等有激勵作用，過去塔利班曾利用TTP對付巴基斯坦，做為地緣政治的槓桿，對中國也將構成中巴經濟走廊的極大風險。

若未來幾個月，中國如宣布投資阿富汗並不足為奇，真正要看的是協議內容。觀察重點是：習政權會否讓塔利班繼承阿富汗前政府的帶路倡議，也就是連結巴基斯坦與阿富汗的高速公路。這條公路因美國施壓而胎死腹中，美軍離開後有復活可能。

最後須注意的是，當中國與塔利班交往更深，安全問題就會成主軸。即使2.0的塔利班學會與現實妥協、擁抱外資，但不代表基層聖戰士都認同，而聖戰士是否願意在中資大舉進入阿富汗後，就此化劍為犁還需觀察。

8月底發生於喀布爾機場等地的爆炸案，代表塔利班並無法約束其他聖戰團體，本次主謀是伊斯蘭國分支(ISIL-KP)，而伊斯蘭國先前曾表達對中國壓迫維吾爾族不滿，尋求血債血償，阿富汗與巴基斯坦安全情勢恐會更險惡。

當美軍等西方勢力撤離，中國又興致勃勃參與阿富汗，不難想像聖戰對象會如何轉移。若習政權秉持韜光養晦古訓，可能發生的損害只限於當地中資，不至影響太多。但若打算以索馬利亞護航行動或吉布提駐軍方式，維持在阿富汗利益，那麼帝國墳場的生死簿上，大概很快就會再添一筆。（本文轉載自「轉角國際」，略有節刪）