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勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

全紅嬋旋風

李煜添／洛杉磯

豆蔻年華引旋風，驚人一躍滿堂紅。

木蘭孝女天才技，續耀跳壇其首功。

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