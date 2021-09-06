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勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

秋韻

楊遙／聖彼渚

斗轉星移了，蕭蕭梧葉飛。

詩成牧之醉，膾就季鷹歸。

賞契菊花淡，薦羞湖蟹肥。

秋風吹不斷，人雁莫相違。

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中國深入阿富汗的「空虛大博弈」

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中國投資故事 打造40年可能毀於一旦

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