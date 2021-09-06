我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

似曾相識 歷史重演

吳南風／洛杉磯 

無可奈何狼狽落荒撤離去，

似曾相識使館屋頂機飛來；

風掃落葉倉皇不堪驚舊夢，

歷史重演場景依舊換新朝。

上一則

中國深入阿富汗的「空虛大博弈」

下一則

中國投資故事 打造40年可能毀於一旦

延伸閱讀

環時：加拿大人刺探中國機密 史佩弗是康明凱情報來源

環時：加拿大人刺探中國機密 史佩弗是康明凱情報來源

想逞英雄？美媒揭眾議員打算雇直升機闖阿富汗救人

想逞英雄？美媒揭眾議員打算雇直升機闖阿富汗救人
美溯源報告 中使館憂再爆「仇亞潮」提醒防範暴力

美溯源報告 中使館憂再爆「仇亞潮」提醒防範暴力
多國國會挺立陶宛 中使館批：某些人揣著明白裝糊塗

多國國會挺立陶宛 中使館批：某些人揣著明白裝糊塗

熱門新聞

「一洲焦點」談阿富汗撤軍成功了嗎?、第三劑補強針。(世界新聞網)

一洲焦點／拜登總統撤軍演講3大矛盾、補強針打了嗎？

2021-09-01 14:00

撤軍棄置軍備武器 爛攤子成奇恥大辱

2021-09-01 02:00

傳趙薇逃亡 一葉知秋 不跑路怎麼辦？

2021-08-29 02:00

整肅趙薇後發檄文 中共開動體制變革？

2021-09-03 02:00

習近平避出席G20峰會 閃躲美歐圍攻

2021-08-30 02:00

中國幫阿富汗重建 見獵心喜卻陷矛盾

2021-08-31 02:00

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著