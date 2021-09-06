兩岸如果開打 美國是否會出兵？

近來兩岸情勢緊張，許多人都在討論兩岸開打，美國 到底會不會出兵？

藍營名嘴分析種種因素，斷言必定不會出兵。蔡政府也從未講過，美國必定出兵保護台灣 ，但每次演習都要演練護送小英出逃計畫。

蔡政府堅決不認九二共識，配合美國對中國 大陸挑釁，明目張膽向台獨之路漸進。如此瘋狂對抗大陸，底氣在那裡？他們心裡認定美國會信守保護台灣的承諾，但又不敢說出來，這是為什麼？

到底，美國會不會出兵為台灣打戰？筆者認為，基本上不會，而且美國在關鍵時刻拋棄盟友是常有的事。前總統川普也說過，台灣像筆頭一樣大小，可見美國並不關心台灣死活。

不過，若兩岸開戰情况有點特殊，與以往美國向海外出兵有所不同。這不僅是台灣問題，也是美國自己的問題，如果美國按兵不動，紙老虎的面具會被人看穿，就此失去霸權，如果出兵遠到西太平洋與中國打戰，勝算太少，戰敗同樣喪失霸權，美國真的是進退兩難。

筆者認為，美國出兵保護台灣，不符合美國利益，所以出兵的機率微乎其微。最大的可能是，只要大陸强硬表態非要消滅台獨，美國官方就會嚴重壓止台獨舉動，但美方民意機關還是會照樣鼓勵台獨，以挑釁大陸。