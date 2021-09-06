從新冠病毒溯源 到美被控輸出毒物

肆虐全球超過一年半的COVID-19，迄今已造成逾3億例確診、440萬人死亡。究竟這病毒是以動物為宿主、突破人類抗體後引發大流行，還是由中國 武漢生物實驗室外洩？美國 總統拜登今年5月責成情報機構，在90天內完成新冠病毒溯源報告。

90天期限已經在8月24日到期，華盛頓郵報根據熟悉調查報告的美國官員表示，最新情報調查結果還是無法確切指出病毒起源，不排除可能從動物傳染給人類的理論，但也不能確定是否從實驗室外洩。調查等於沒有結果。

前聯邦疾病防治中心(CDC)主任Robert Redfield曾說，新冠病毒可能不是自然生成，最有可能是從武漢實驗室外洩；國家衛生院(NIH)院長Francis Collins接受CNBC「Squawk Box」節目訪問則說，新冠病毒「沒有人為刻意製造」的跡象，有大量證據顯示新冠病毒源於自然，但這也不代表實驗室外洩的理論不可能。這也好像甚麼都沒說。

中國外交部發言人汪文斌聲稱，美國為推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責，這種「栽贓報告、政治報告」，自然不可能得出任何科學結論。汪文斌還聲稱，中國和世界衛生組織（WHO）專家今年3月31日已經發布聯合溯源研究報告，指出新冠病毒「非常可能」通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類。但科學家們認為，目前沒有足夠證據來確定具體物種。

路透報導，世衛組織今年2月派專家到武漢病毒研究所調查新冠病毒起源，由於中國不願配合，世衛要展開調查很困難，世衛雖曾就病毒溯源發布報告，但公信力不足。

汪文斌再度將矛頭指向美國德特克里堡（Fort Detrick）生物實驗室，宣稱美國疫情發生的「時間線不斷提前」，德特克里堡和北卡羅萊納大學生物實驗室與病毒的聯繫疑點重重，國際社會強烈要求美方就此展現公開透明，提供詳細信息。

德特克里堡位於華盛頓特區以北80哩處，在馬里蘭州Frederick縣內，這裡以前曾是美國生物武器中心，如今是多座生物醫學實驗室所在地，研究伊波拉、天花等病毒。其複雜的歷史在中國引起猜測，中國聲稱，新冠病毒就是在這個軍事設施內製造並洩露出來。

除中美就「實驗室洩漏」論交鋒外，美國盟邦南韓 日前再度爆出，美軍曾經偷偷向南韓運輸大量致命毒素，南韓具體指出美軍在2017年至2019年曾經三次非法向南韓境內運送包括蓖麻毒蛋白等有毒物質，將這些有毒物質帶入南韓之後再運送到釜山、群山等多處基地展開生物試驗。由於這些物質對人類會構成致命威脅，南韓法律針對這些毒素有明確的管控。

最近，南韓大韓消防安全教文協會已正式向法院提起訴訟，控告對象是德特里克堡基地以及駐韓美軍司令，要求美國道歉、關閉實驗室、對病毒問題加以解釋，並求償300億美元，南韓釜山法院也已經正式受理這起案件。南韓不見得能告倒美國，但類似事件可能會一再發生。

已有上千萬人連署簽名，也有上百個國家共同向世衛組織致函，要求調查德特里克堡生物實驗室是否真有隱藏之事。真相會不會被揭開？不知是否又是一場羅生門。