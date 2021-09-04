喀布爾連環爆炸 慘劇將重複上演

喀布爾 時間8月26號夜，阿富汗 的喀布爾國際機場發生連環爆炸案，至少60人被炸死，其中包括起碼12名美軍官兵，美國民眾哀嘆不已，直接痛斥拜登政府無能。筆者對此勢態發展卻毫不意外，在喀布爾的慘劇，一定會再三再四的發生，請容鄙人細細道來。

首先，美國的「西貢時刻」會在喀布爾機場重複上演，因為我早已看準美國人民和政府心態，都有一種法律之上的道德治國情懷。所謂道德治國就是法外開恩。例如，搶劫只要不太過分就聽之任之，誰讓這些人窮呢，一轉眼這些人的定義，從歹徒轉化成弱勢群體，變成正義的一方，法律條文就成了一紙空談。

同樣地，在阿富汗撤軍時，美國政府照理只應該撤走美國公民 和軍人，但他們被輿論和民眾道德綁架，必須撤走阿富汗當地曾經幫助過美軍的人及其家屬，否則這些人會被神學士(又譯塔利班)迫害。

其實這種假設本身就是道德綁架，因為過去20年阿富汗人為美軍提供的是有償服務，錢貨兩清，這些人當初受雇幫助美軍，自然就知道有可能日後被本地人清算，就像中國抗日戰爭時期當漢奸參加偽軍，那是部分中國人的選擇，後果本應自負，怎麼能還要求一個月的雇主，包攬打工者一輩子人生呢？

第二，美國歷來積極向全世界推銷美國式民主，即一人一票，政黨輪替。為使別人承認自己的認知和理念，打碎別人的家園，占領改造，失敗後又帶回去一部分親信，以展示自己的諾言。這種荒唐的鬧劇如今在阿富汗上演，由於受到道德綁架，美國人被迫準備撤走與美軍和阿富汗前政府沾邊的當地人，這是種極缺乏智商的想法。歷經20年，估計有1500萬阿富汗居民及其家屬直接或間接接觸了美軍，半個阿富汗你運得完嗎？這是癡人說夢。

本來美國身陷機場就顧頭不顧尾，不料ISIS又橫插一槓子，為報復幾年來被美國和西方在敘伊地區圍剿中慘敗的一箭之仇，悍然發動大規模自殺式攻擊。這下美國政府更尷尬了，加快撤軍倉皇逃命吧，就等於在全世界面前再次被打臉；如果回頭報復，請問如何追剿ISIS？難道還像20年前那樣，再次推翻神學士政權，然後再派10萬大軍漫山遍野的清剿，像追殺賓拉登那樣追殺ISIS嗎？再來個20年占領，加5兆美金投入，我估計拜登都會瘋。

綜上所述，筆者覺得美國人直線式的思維過於自信和單純，覺得只要先進科技在手，就等於體制萬能。他們認為世上只有好人壞人，非黑即白。他們似乎還沒有明白，世界上的幸福不只是美國政府才能提供，有時候坐在一邊為別人的努力而讚詠，對別人的暫時失敗作勉勵，不介入他國成長和改良，才是更適當、更藝術的行為方式。

以美國政客們現在的水平，筆者估計阿富汗機場恐襲發生後他們將手足無措，繼續在痛苦中糾結。他們始終不肯承認，介入別人家的是非，絕大多數情況下只會落得一地雞毛。