罷免紐森反思 兩害相權取其輕

﻿加州 州長紐森 在去年加州疫情 嚴重時期，沒戴口罩與朋友在一處餐館內用餐，被政敵逮個正著，在大肆渲染下引起軒然大波！他這個無法「以身作則」的個案，讓那些「為反對而反對」的共和黨政敵及選民找到機會，加速要他下台。

當然，治安不良、遊民問題等，皆為反對他的主要原因。事實上，在疫情期間美國的其他州也都有同樣問題，加州並不比其他州更壞，這些資料在可靠的網站上皆可查詢。同時，在反對他的選民中，有不少人對他控制疫情的方式不滿，而這些多為反口罩、反疫苗、反關店、反對保持社交距離，以及其它反對紐森積極抗疫政策的民眾。

要紐森下台的原因很多，對或錯是見仁見智，在此不予置評。問題是，如果他被罷免，有比他更好的候選人能夠取代他嗎？

這次罷免案後繼選舉的候選人多達40幾位，除了一兩位之外，其他皆為名不見經傳、無政治經驗的候選人。如果紐森下台，在這一大群人中能夠脫穎而出的，只有共和黨候選人艾德（Larry Elder）一人，他是一位視訊媒體的名嘴，但他的政見只有空洞口號，沒有因應當前加州問題的對策；尤有甚者，他打算在Delta病毒仍然肆虐之時，撤消紐森所有對疫情的強制令，這實為艾德為了當選而譁眾取寵、與控制疫情背道而馳、不顧大衆健康的手段。

無疑地，治安及遊民問題皆重要，需要改善，但這些問題皆與疫情有關，如果艾德對控制疫情「大開放」，疫情持續或擴散將指日可待。到那時候醫院人滿為患，大家不敢出門，商業有行無市；加上目前租金已經不能再欠，在經濟蕭條下，為了生活生存，遊民會更多，治安會更壞。目前疫情最嚴重的是佛州及德州，皆拜其州長對疫情控制大開放之賜，很顯然，艾德對於那些亂象視而不見、聽而不聞。

筆者在此不捧紐森，他非聖賢也需改進，但請問所有想要罷免他的選民，目前有比控制疫情更重要的事嗎？加州為全球第五大經濟體，它的成敗影響美國及全世界，我們能讓不顧疫情的艾德冒這個大險嗎？可悲的是我們只能在紐森及艾德之間選擇其一， Choosing the lesser of the two evils是也！

也就是說：你不喜歡紐森，但艾德不見得更好，在這個疫情嚴重的非常時期，新上位者沒有蜜月期，也無試用期，反之，有控制疫情經驗的人才為首選。

加州絶對不能步向佛州及德州的後塵！選民可以試著把個人的感情喜好及政黨差異放開，用科學及常識聆聽専家建議，在兩位不甚理想的人之中選出一位「比較理想」的人，帶領加州走出疫情的陰霾，渡過目前難關，加州才有希望。