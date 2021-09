罷免紐森反思 兩害相權取其輕

加州 州長紐森 在去年加州疫情 嚴重時期,沒戴口罩與朋友在一處餐館內用餐,被政敵逮個正著,在大肆渲染下引起軒然大波!他這個無法「以身作則」的個案,讓那些「為反對而反對」的共和黨政敵及選民找到機會,加速要他下台。

當然,治安不良、遊民問題等,皆為反對他的主要原因。事實上,在疫情期間美國的其他州也都有同樣問題,加州並不比其他州更壞,這些資料在可靠的網站上皆可查詢。同時,在反對他的選民中,有不少人對他控制疫情的方式不滿,而這些多為反口罩、反疫苗、反關店、反對保持社交距離,以及其它反對紐森積極抗疫政策的民眾。

要紐森下台的原因很多,對或錯是見仁見智,在此不予置評。問題是,如果他被罷免,有比他更好的候選人能夠取代他嗎?

這次罷免案後繼選舉的候選人多達40幾位,除了一兩位之外,其他皆為名不見經傳、無政治經驗的候選人。如果紐森下台,在這一大群人中能夠脫穎而出的,只有共和黨候選人艾德(Larry Elder)一人,他是一位視訊媒體的名嘴,但他的政見只有空洞口號,沒有因應當前加州問題的對策;尤有甚者,他打算在Delta病毒仍然肆虐之時,撤消紐森所有對疫情的強制令,這實為艾德為了當選而譁眾取寵、與控制疫情背道而馳、不顧大衆健康的手段。

無疑地,治安及遊民問題皆重要,需要改善,但這些問題皆與疫情有關,如果艾德對控制疫情「大開放」,疫情持續或擴散將指日可待。到那時候醫院人滿為患,大家不敢出門,商業有行無市;加上目前租金已經不能再欠,在經濟蕭條下,為了生活生存,遊民會更多,治安會更壞。目前疫情最嚴重的是佛州及德州,皆拜其州長對疫情控制大開放之賜,很顯然,艾德對於那些亂象視而不見、聽而不聞。

筆者在此不捧紐森,他非聖賢也需改進,但請問所有想要罷免他的選民,目前有比控制疫情更重要的事嗎?加州為全球第五大經濟體,它的成敗影響美國及全世界,我們能讓不顧疫情的艾德冒這個大險嗎?可悲的是我們只能在紐森及艾德之間選擇其一, Choosing the lesser of the two evils是也!

也就是說:你不喜歡紐森,但艾德不見得更好,在這個疫情嚴重的非常時期,新上位者沒有蜜月期,也無試用期,反之,有控制疫情經驗的人才為首選。

加州絶對不能步向佛州及德州的後塵!選民可以試著把個人的感情喜好及政黨差異放開,用科學及常識聆聽専家建議,在兩位不甚理想的人之中選出一位「比較理想」的人,帶領加州走出疫情的陰霾,渡過目前難關,加州才有希望。