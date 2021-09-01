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為什麼必須警惕「毛右」

萬沐（多倫多）

一個社會存在「左」、「右」兩派，既屬正常現象，也是調節社會正常運轉的有益力量。但如果加上「毛」的屬性，則就成了一種破壞因素。

「毛」性=秦始皇+列寧主義+義和團+湘西土匪+二流子。「左」如果和「毛」結合，那就是：「打土豪，分田地」的土匪暴民。那就是：毀滅中外文明的紅衛兵，那就是2012年9月「愛國示威」中的「愛國賊」。

「右」如果和「毛」結合，那就是血汗工廠的老闆；那就是高高在上、睥睨底層民眾的奴隸主哲學；那就是權貴利益集團的江山永固；那就是數典忘祖、全盤否定中華傳統的「洋奴」。

以上僅屬感性認識，不是全稱判斷的概念。

「毛左」的破壞性，大家已經看得比較清楚了。但對「毛右」，由於他們罩著一個美麗的外套，比如：普世價值、反專制等等說法，顯得有些高、大、上，顯得很洋派，於是搞得人雲裡霧裡，一時還不敢把他們與粗鄙的「毛」聯繫在一起。

其實啊，我經過多年觀察，有些所謂的「右」派人士好勇鬥狠，其實是很暴力而且血腥的。網上有些人的語言就帶有極大的獨裁和法西斯色彩，和他們標榜的所謂自由、民主(民主是左派價值，但他們在用)其實南轅北轍。本質上，反而與血腥的左派雅各賓派和市井流氓的左派巴黎公社是一路貨色。

我們看到，中國人由於「毛」文化的根深柢固，除過大量的「臣民」以外，真正關心底層民眾、爭取民主的「左」派很少；同時，爭取自由、捍衛市場經濟和司法獨立的「右」派更少。即左右兩派中，溫和的「左」、「右」人數很少。

但令人尷尬的是，在中國人的左右兩個陣營中，更多的所謂「左」派變成了維護專制統治的「毛左」，一些所謂「右」派卻在捍衛一種專制獨裁的文化。當然，表面上右派似乎是在反專制、反獨裁，不過不知大家看到沒有，他們其實反對的是他們自己沒有獨裁到，而不是反對「獨裁」本身。甚至有的所謂右派，目前就是在為中國的權貴資本集團鳴冤叫屈，眼拙的人，弄不好還覺得這些貨是在為社會正義吶喊。

總之一句話，對於左、右兩派的言行，不要簡單的肯定或否定，而是要慎思明辨。愚以為，溫和的左、右言論都應該受到尊重，但如果帶上「毛」，無論左、右都要對其小心了。防止「毛左」，更要警惕「毛右」。因為「毛右」在一個臣民加上毛左為主的社會文化環境裡，往往更有迷惑性，何況他們經常還是把「毛」遮蓋起來。

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