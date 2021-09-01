摧枯拉朽 習近平發動新文革？

8月29日，中國 多數官媒頭版刊登李光滿冰點時評宏文「每個人都感受到一場深刻變革正在進行」。海內外不少人恍惚看到，比聶元梓還勁爆的大字報，56年後又出現了。名導演斷言，文革必然會再出現，偉大領袖習近平 親自發動的不讓草民參加的新文革開始了。

習近平的大變革劍指改革開放。毛氏門生鄧小平東山再起，趕走草包華國鋒，否定主子毛澤東，文革徹底失敗，人民公社率先垮台，招商引資，海外資本湧入中國，大農業國變成世界工廠，人人有工做，官家子弟為官經商，工廠書記成董事長，權貴商賈變富翁，官場大面積財色腐敗。

民營企業沒有行之有效的規範和法律保護，人人向錢看，社會道德嚴重敗壞，看似繁榮賽西方的沿海城市，金玉其外，敗絮其中，全國社會亂象叢生，40年沉疴難治。

靠父蔭坐皇位的習近平，志大才疏，九年反腐越反越腐，事事辦砸，學崇禎鞠躬盡瘁，仿老毛東施效顰。九年大折騰，朝野全得罪，爭強鬥勝，毀東方之珠，寶島離心遠去，結仇西方列強，丟失東方鄰居，盟盡老大哥小三弟，只剩非洲要錢的小兄弟。

戰狼咄咄逼人，大外宣全球滲透。養肥了白眼狼，西方列強懊悔憤怒交加，終於向中共 亮出拳頭。

中西交惡，覆水難收。美英澳日印聯軍40年最大規模軍演在西太平洋南海開場，海軍陸戰隊參演，偵察機三天兩頭抵近大陸搜集情報。

日法美在日本九州舉行登陸演習，美導彈驅逐艦數度穿越台海，美先進武器武裝台軍，軍機頻頻降落台灣，狂踩北京紅線，中共只能大放嘴炮。印軍向中印邊境增兵5萬，兵力已達20萬，準備與中國決戰，英國「伊利莎白號」先進航母數十年首次現身南海，美國聯軍在中國南大門擺開了戰場。

中國處於三面被圍堵，文官主戰，武將怯戰，如走火引致大戰，世界將大禍。老狐狸普亭兩頭通吃，坐收魚翁之利，金三胖將中共定性為權貴資本主義。國難當頭，誰能幫習近平？失道寡助，裡外得罪人，到頭只是孤家寡人。

習近平九年當政內外交困，大敵當前，仍在進行一場深刻改革，政治經濟文化教育全面大折騰，高層自拉自唱開始新文革大整肅。

軍隊武警指揮官臨陣換帥，犯兵家大忌，為習清除異已坐穩江山的盟友王岐山大管家董宏，和眾多高官被抓入獄，良心農民企業家孫大午被株三族重判18年，馬雲和眾多著名民營企業遭清算敲竹槓，面臨公私合營，不少中小企業關門倒閉，近2億人丟了飯碗。

文藝界大難當頭雞飛狗跳，網絡大掃蕩，講黑話妄議皇上、唱衰中國者牢房侍候。萬馬齊喑，教育界大地震，封殺所有培訓班補習班，中小學英語成冷門，習近平思想列為必考主修課，各行各業大折騰，挑200斤走20里山路不換肩的總書記，雄心和膽量，毛澤東自嘆不如。高舉愛國主義民族主義大旗，眾多草民極左派三呼萬歲。偉大領袖以退為進，以攻為守。黨媒放風習高風亮節，不搞終身制，司馬昭之心路人皆知。

中國凶吉全繫一人之身，內外兩場大戲如何收場，世人很快知曉。毛澤東文革失敗，習近平真有起死回生內外雙贏之術？就看秦嶺龍脈興衰了。