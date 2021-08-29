為何阿富汗人大逃亡？

從電視新聞看到阿富汗 傀儡政府土崩瓦解，大批民眾逃亡的淒慘畫面，令我聯想父親曾講述的1949年他開汽車，將國民黨高官家屬親戚送至碼頭搭船去台灣的情景。本人也在90年代初曾親眼看到香港和馬來西亞封閉越南 難民營。70幾年過去了，為什麼悲劇再次重演？為什麼這麼多阿富汗人要逃離自己的國家呢？

當然很好解釋就是為了逃避迫害。也確實如此，中共 統治後對曾服務前朝的一切人員以及他們所制訂的專政對象大規模清洗。在當時我這麼小年紀就看到、聽到和遇見周圍人群中很多人被抓、被關、被流放和槍斃。甚至對這類人株連三代，擴大至九族，三反五反、反右一直到文革，一波接一波，一浪高一浪，迫害致死多少人。

越南也一樣，1975年共黨接權後，對前朝服務人員和所謂敵對階級人員無情打壓，和中共相比真有過之而無不及。所以後來不斷的投奔怒海，在南海大量難民船，每天呈現當時的電視新聞畫面。因為當年南越人尤其華裔，更清楚越共和中共一樣，都是吃人老虎，大家明白一個道理，逃出去進入天堂，留下來就是走入墳墓。事後證明是對的。

今天的阿富汗也重演同一戲碼。過去美軍占領的20年，因為有美軍駐軍成立新政府，產生大批為之服務的人群。同樣加上國際援助而產生經濟發展、教育進步、消費增加，造就一些當地的小康階層。

然而和當年越南一樣，民眾害怕神學士(Taliban，另譯塔利班)政權對前朝和小康人群清算，唯一出路只有逃離。當人們批評拜登政府撤離政策時，有沒有仔細想想，算一算有多少阿富汗人要離開。實際上，美國政府很清楚要走的人成千上萬，不知撤多少時間和撤往那裡？

看看當年南越傀儡總統阮文紹和阿富汗總統甘尼一樣，帶著巨款逃之夭夭。南越等了一段時間越共才進來，照理要撤也撤得差不多了，為什麼後來成千上萬難民海上大逃亡。所以說，美國政府很清楚阿富汗問題走得好，不如走得早。

人類正經歷一場又一場世紀最大天災和疫情。如果國家不安穩，內部不團結，政府不作為，讓一些政客上串下跳，就會禍國殃民，大逃亡時不時會出現，所以應記住教訓，避免歷史逃亡悲劇重演。