美軍退出阿富汗是正確決定

孟子曰「不愧不怍」，其意是光明磊落，要有作為，對上不愧於國家，對下不愧於人民。我們美國 人民可從歷史、現實和長遠觀點，看待美國在阿富汗 撤軍的決定是否正當合理，是否符合美國人民利益。

阿富汗政權亂象叢生，引起國內外媒體關注和政客抨擊，這就是美國民主政治，每個人都可發表意見。但作為有正常思考能力的美國人，應當清醒、正確地看待事件發生和原因。前總統川普及前國務卿龐培歐都出面指責，甚至要拜登辭職下台。

聖經上說，「心中智慧的，必受命令。口裡愚妄的，必致傾倒」。撤軍是川普政府在2018年起與塔利班談判，至2019年在卡達達成協議，談判中沒有阿富汗政府參與，協議明文規定美軍和盟軍2021年5月1日前完全撤出阿富汗，所以從原本近1萬5000多名軍人撤到今年1月，美軍只剩不到2500人，孰是孰非自在人心。

最近民調顯示，超過70%美國人支持從阿富汗撤軍。但看到喀布爾機場亂象，讓許多人想到當年在越南西貢美國大使館悲慘情景，但如真正了解歷史事實，都知情況和當年西貢不一樣。

戰時撤離不可能順利，但還是要從亂象中汲取教訓。我們感到欣慰的，26日為止，從阿富汗撤離人員已超過10萬6000多人，讓大家看到希望。

中國人有句諺語叫「長痛不如短痛」，用來看美軍對塔利班的20年戰爭，結束這段歷史再適當不過。20年前，蘇聯軍隊入侵阿富汗，近十年戰爭使當時蘇聯政府經濟上不堪負擔，政治上怨聲載道、國內民不聊生，以致蘇聯政府在1989年完全撤出阿富汗，引發「蘇東波」連鎖倒台，不多久蘇聯土崩瓦解，這就是代價。難道我們也要步此後塵？

美國遭恐怖分子九一一恐襲一個月後，小布希政府下令軍隊聯合盟軍介入阿富汗塔利班的戰爭 ，當時布希政府錯失良機，沒有接受神學士 (Taliban，另譯塔利班)投降，以致美軍20年內喪失2300多名軍人生命和2兆多美元支出。想想美國基礎建設幾十年內沒有足夠投資，國內橋樑、公路和公共設施迫在眉睫需要修繕改建，而這20年戰爭花費，忽視了國內基本建設，美國如何能再度偉大？

神學士占領阿富汗首都喀布爾隔天，拜登總統16日後幾次明確告知民眾他的立場、責任和想法。他說，他堅定支持自己的決定，因為他面臨一個艱難選擇，要麼繼續與神學士作戰，將衝突升級到第三個十年，最終犧牲更多美國年輕人生命和財富。

他又說，他的決定會受到批評，但他願意接受所有批評，責任我來扛！不願將難題傳遞給另一位美國總統，美國信守每項承諾，這對美國來說是個正確決定。我認為這就是負責任的決定和行動。

真如聖經說，「智慧必使你行善人之道，守護義人之路」，我們應當相信最近情勢，正朝有利於未來改善的方向發展，陣痛後的美國人民會感到這次短暫的痛苦多麼值得。