阿富汗近朱不赤 美國已盡力了

1979年12月26日，蘇聯出兵侵略南鄰阿富汗 ，強迫阿富汗完全聽從走蘇聯共產模式，引起阿富汗人民一致反抗，國際社會撻伐，神學士(Taliban，另譯塔利班)和各民族人民利用阿富汗多山險峻地形，展開游擊戰。蘇聯歷時10年，共出動150萬官兵在阿富汗作戰，傷亡5萬餘人，耗費450萬盧布也無法讓阿富汗屈服，最後在國際社會一片譴責聲中，於1989年狼狽退場。

2001年10月7日，美國 為報復支持凱達組織發動九一一恐怖襲擊，美英聯軍進攻阿富汗，捉拿賓拉丹。打敗神學士政府，順便組建阿富汗民主政權。然而，神學士並未被消滅，只是分散到山區與各地方人民協同打游擊。

北約共出兵計13萬人，美軍死亡2500人、2萬人受傷，20年花費逾1萬億美元，卻未能幫阿富汗建立穩固的民主政權，不得已宣布於今年8月底完成撤兵。未料，神學士只花9天，就攻進首都喀布爾總統府，8月15日，美國慌忙退場。

阿富汗面積不過65萬平方公里，小於美國德州；3500萬人口，與中國 人口較少的山西省差不多。而橫掃東歐與亞洲大片土地，建立起共產世界的蘇聯，卻赤化不了區區阿富汗；世界最強的美國占駐20年，也推動扶持不出一個民主政體，統統鎩羽而歸。

問題終歸要想到阿富汗有99.7%人口宗教信仰是伊斯蘭教。伊斯蘭家庭的孩子生下來就是穆斯林教徒，從小到大侵淫在古蘭經中。生活方式自古是男尊女卑，男人蓄大鬍子，女人帶面紗，無上學工作權利，永難改變，他們形成一種花崗岩腦袋。共產主義思想鑽不進，自由平等民主潮流影響不了。近朱不赤，近粉不白。

但話說回來，儘管灌不進共產主義，但20年的民主自由思想，還是給小部分阿富汗人留下痕跡，而且神學士初次在8月17日舉行記者會宣稱，將保證阿富汗婦女繼續享有上學工作的權利，人們就姑且相信一回吧！不應過於譏諷美國始護終棄，扶不起的阿斗責任不在美，長達20年的付出，美國已經盡力了。

更不要拿台灣、烏克蘭和阿富汗相提並論，美國並沒有包攬一切的義務，只會支援民主政權，打鐵還靠自身硬。保護台海和平，美國矢志不渝，這一點應毫不懷疑。

比較一下中國，自始就沒有自己的宗教，深受儒家思想文化教育影響，形成一種瓷泥腦袋，可以任意塑造。如果塑造成瓷碗與花瓶，碗裡沒有了飯，或花瓶中的鮮花萎謝了，瓷碗與花瓶很容易被砸破，改變觀念。

佛教傳入中國在先，多數中國人普遍信佛；基督教傳入後，有些人就受洗成了基督徒，但信上帝的中國人還不多。中國的老子「道德經」只不過是哲學思想，後來發展成道教，有了小數的道觀，但仍不及信佛的人多。

歐美的民主思想傳入中國，很快就影響部分有文化的國人，領頭鬧革命，創立中華民國。只因中國還處於落後的農牧社會，遺留著帝王政治思想揮之不去，故復辟與反復辟一直延伸百餘年，期間又傳入共產主義，由於強力推行土地改革，使90%貧苦農民得到夢寐以求的土地，中共的階級教育，把他們及其後輩的瓷泥腦袋燒成瓷磚。

儘管他們暫時分到的土地財產沒多久，就被人民公社充公，但他們已形成的瓷磚腦袋已不容易破脆，擁護中共的態度始終如一，即便他們的後代到了美國，仍然難以改變，幾乎與出生後就是伊斯蘭教徒，從小開始就唸古蘭經的穆斯林相差無幾，唯有在民主覺醒的先進分子推動中國專制政體改變後，才有光明的未來。