台灣懷疑美國 反陷自己不利

台灣 有人擔心美國 從阿富汗撤軍，為台灣敲警鐘，美國不一定可靠，台灣要在中美爭霸中求自保。台灣內部這種心態聲音很大，將使美國發生疑慮，影響美國堅決保台決心，使加重台灣被中共 吃掉的危險，對台灣極不利。

台灣應認清美國從阿富汗撤軍，是迫於阿富汗長期混亂，20年不得解決，台灣與阿富汗完全不同。不過如果台灣被中共統戰奏效，內部統派喋喋不休，又有親中派腳踏兩隻船，採坐山觀虎鬥的姿態，對美國欲迎還拒、有太多保留，使美國兩難，在中共虎視眈眈下難以定奪，更對台灣不利。

今日台灣面對中共習近平強悍威脅下，唯有全心全意依靠美國，對付共同敵人中共，才是唯一正確出路。應該認識今日新形勢與50年前尼克森錯誤棄台政策完全不同。今日美國已覺醒幾年，採取新的對抗中共戰略，團結民主國家全面圍剿中共。

美國幾乎已完全倒向台灣，冷落中共。今日美中關係實質上只剩一張皮，維持形式上的官方關係，實質上交往已全面倒向台灣，台灣內部若不及時打消一切疑慮，將貽誤共同一致對敵，耽誤2022年罷習倒習的有利時機。一旦習近平倒台，台灣才能除去共產黨威脅，真正在世界上站起來。