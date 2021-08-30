奧運獎牌 不等於全民運動與健康

﻿拜讀了8月10日世界日報社論「美國 金牌逆轉勝中國 ，背後的一些事」，深有同感；美中兩國與其視奧運 為促進國際交流友誼，卻把勝負看成國家起落的象徵，都朝畸形化發展，實在不宜。

無可置疑，「為國爭光」是每一個運動員背後的壓力，尤其面對國家對他們從小培植花費的財力物力。一些中國選手在此次奧運痛失獎牌後痛哭失聲，「無顏見江東父老」，對國人道歉的作法，筆者認為，實在大可不必！技不如人、運氣不好或裁判不公，都可能是輸的原因，只要已經盡了一己之力就足夠交代。

另方面，美國女子體操隊唯一的非裔選手拜爾絲，因為心理狀態問題，自動退出幾項看好她會奪得金牌的比賽，一些「愛國」的美國觀眾對她「臨陣脫逃」指責連連，但洛杉磯時報認為她有自己選擇的權利，不虧欠任何人。簡言之，美國獎牌不比她個人健康更重要！

反觀只有14歲中國女子跳水冠軍小將全紅嬋，即使從小由國家培訓，在得奬後也沒有發表八股式的愛國言辭，她只想賺錢醫治病中的母親。顯然地，由於得到金牌，政府會發給獎金，或許是她拚命在跳水上求好的動力，這種出於報酬的動機也無可厚非。再者，她得到的冠軍除了救母親外，也報了國家對她培育之恩。

在金牌總數上，美國一直落後，直到最後一天才以一金險勝中國，並不表示美國國力衰微。中國在此屆奧運刷新以往紀錄，也並不表示國力日益增強。筆者認為，奧運獎牌並不能代表一個國家的強弱，而是一個個人或團體在體力、耐力及技能上的比賽，刺激每一位運動員去刷新紀錄，要求自我更上一層樓的表現。

這個從比賽達到體能極限的奧運，或許會激起幼童們對於運動的樂趣，在美國職籃上，君不見多少學童希望變成飛人喬登？已逝的Kobe不也是以喬登為榜樣，每天練習投籃數百上千次？

當然，不是每個人都能成為喬登或是中國跳水冠軍全紅嬋，但朝著那個方向練習，即使不能成為選手，也會養成很好的運動習慣。

疫情期間，筆者住家附近的室外球場及公園，不乏打棒球的小孩及慢跑長者。在大陸，眾所周知的廣場大媽舞「全民運動」為人稱道，這些都是中國及美國應該全力提倡的全民運動。

奧運獎牌只是一個里程碑、可以自己吹噓的數字，期望今後在精采的奧運比賽上能夠帶動「全民運動」，使全民健康顯示在全民的平均壽命、life expectancy以及醫療費用數據上，得知中國是否已經真正擺脫「東亞病夫」醜名！同時，美國目前有高達40%民眾接近肥胖指標，能否由東奧奬牌的第一名去顯示出美國為一個健康民族，仍有待定論。

一個強盛的國家，需要的是有生產力的健康國民，而非奧運獎牌的多寡；反之，只有推動全民運動，才能達到全民健康的目標。