建房能解決加州遊民問題嗎？

美國 住房和城市發展部(HUD)2020年度報告，全美無家可歸者多達58萬0466人，加州 目前有16萬1000名遊民，居美國各州第一；洛杉磯 縣流落街頭的超過6.6萬人，遊民問題日益嚴重，破爛帳蓬從洛市中心的Skid Row貧民窟蔓延到洛杉磯各地，洛杉磯市著名景點威尼斯海灘被遊民帳篷占領，毒品幫派橫行，商家倒閉，遊客都不來了，問題不是普通嚴重。

紐森州長最近提出120億元遊民住房計畫，未來兩年內要投資87.5億元創造4.6個住房單位，以期讓加州無家可歸者有房可住，並希望五年內消除遊民問題。洛杉磯市長賈西提也承諾，以10億元安置洛杉磯街頭6.1萬名遊民。洛杉磯縣政委員會7月批准5.271億元用於2021-22財年安置無家可歸施政上。晃然一看各級政府忙撥鉅款，似乎消除遊民問題指日可待。

再深入細究，州縣市政府接連發布新聞撥下鉅款蓋房，是政治口號或真可實施？地在哪裡？大把經費要撥給哪些單位，必須特別注意，以免落入特殊利益團體；由於自己沒能力處理，要外包還是公開招標？若包給工會，會有另外問題，這都輕忽不得。因為加州有環保法規(Environmental Law)，地方政府也有自己的法規，且不論蓋在何處都有居民抗議，由於立法與現實不符合，都會發生衝突。

此外，還牽涉地價、物價、造價、人工、區域規畫等，中小城市地方政府都無經費可供幫助，拖久了售價越高。新聞報導中，有的一間住房造價20萬、有的要50萬、有的已漲到60萬以上，令人咋舌。以往不少蓋低收入戶住宅的例子，常常拖了七年也蓋不起來，真讓人無法樂觀。

同時，不少人對單純期望以增加住房來解決遊民問題相當質疑，大批新建和舊房改造增加的遊民住宅，卻有相當的空置率，以增加住房解決遊民問題形同虛設，問題在於提供的是永續生活還是臨時安置？誠如加大學者Margot Kushel所說，「有些人只要遮風蔽雨就好，但某些人不只需要住的地方，還需要配套措施」。

核桃市長秦振國說得更仔細：並非安置遊民到住房內就好，住進後食物誰來供應？安全由誰提供？有酒癮、毒癮、精神問題者，必須對症下藥，由根本解決，不是安置住進後就完事，何況還有很多遊民不肯受規定管控，不願住進，主要是他們有問題，也不知何處可以尋求救助。更駭人聽聞的是，北加州有些給遊民住的旅館，還提供酒類及大麻，這種照顧幫助遊民法簡直匪夷所思。

幫助遊民要有方法，目前社區中有一個在默默幫助遊民的非營利機構，是由南加一位熱心企業家成立的Wanyu Foundation，在過去幾個月中，他們已發放物資給數千人，為無家可歸者和經濟上處於不利地位的人，提供維持生活必需品，還成立勒戒所，由專家幫助有酒癮、毒癮者把問題根本解決；對於有精神病問題及有自殘傾向者，提供免費諮詢及幫助。前不久，他們也跟13個教會在東洛杉磯地區發放物資。

紐森州長「五年內消除加州遊民問題」的希望，若不好好想辦法落實，這目標恐怕很難達成。