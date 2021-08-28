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美國在阿富汗上演世紀大崩潰

關山／天普市

自今年8月以來，美國阿富汗上演一場令世人瞠目結舌的軍事大崩潰。先是神學士(又譯塔利班)高歌猛進，摧枯拉朽奪回阿富汗，並獲取大批政府軍的美國先進軍事裝備。在喀布爾機場逃難的阿富汗人出現人倫悲劇：先是C-17運輸機在機身外部和起落架上，掛著幾十個人的情況下強行起飛，至少三人在飛機升空後摔死，整起事件現在看來真是醜態百出，無以復加，令美國在全世界面前丟盡了臉面。

首先，阿富汗戰爭虎頭蛇尾，尾盤崩潰，只能說明小布希是缺乏國際政治知識和戰略思維的總統。阿富汗離美國千山萬水，美國為尋仇就開動戰爭機器，長驅直入、殘酷殺戮，推翻其政府，並建立所謂民選政府，最多派了10萬大軍剿匪。經濟上，美國花了天價軍費，卻難以達成阿富汗徹底民主改造任務，20年來每年大把的巨額軍費投入，連個響聲都聽不到，反而活生生拖垮美國整體經濟。

還有剛逃跑的阿富汗前總統甘尼，本身根本就是長年生活在紐約的美國人，把他拎到阿富汗做總統，唯一的優點是對美國政府言聽計從，他是個不折不扣的傀儡，當美軍撤走後，他面對民族信仰堅定的神學士武裝，先腳底抹油溜了，其後政府軍當然鳥獸散，使神學士以風捲殘雲之勢橫掃全國。

第二，伊斯蘭教為什麼會在沙烏地、阿富汗、伊朗這些地域流行，大概也是因為這些地區當年都是極度苦寒貧瘠的土地，阿拉伯人必須以大家族形式，才能使種族得以繁衍。另外大山裡幾個部落隔了幾座山頭，一輩子難來往，甚至語言都不同，怎麼可能像美國大都市裡人們一般輕鬆自由地選舉。也就是說，阿富汗的宗教文化背景和自然歷史環境，造就了生活在那裡的各民族行為、思維模式，不是一朝一夕就可以改變。

美國人認為只要飛機大砲加上美元一路打過去，就可讓他們一夕之間思想意識都全部民主化，不認他們的部落酋長，這可以說是不閱讀社會，不閱讀人性的低級表現，其結果就是今天的狼狽潰退。

第三，美國的丑劇在短時間內還無法落幕，現今美軍還在喀布爾國際機場撤走美國僑民和盟友及其家屬。在筆者看來，這是一個個巨大的坑。因為美軍家屬和服務人員有親屬，親屬本人還有三姑八大姨，大家都蜂擁而至，到最後成了類似美墨邊境的風景線，只要難民跨過機場的外圍隔離線，就可能移民美歐，如果到最後1500人變成20萬，美國是接納還是拒絕呢？實在是個燙手山芋，接不住啊。

以史為鏡，遍閱人心。當年美國入侵阿富汗後進行了20年反恐戰爭，到最後變成一場悲劇和鬧劇，充分說明高科技和現代化並不能代表人世間的公平正義，一人一票也並非世界各地各民族的普世價值。美國政府幾十年來在利比亞、伊拉克、敘利亞、阿富汗、海地、南非極力推行美式民主，最後只落得各處山河破碎風飄絮，膏血填川枯草長，幾千萬難民最終流向周邊國家和西歐美國，大家一起陷入不堪，真可謂搬起石頭砸自己的腳，何苦呢。筆者真心希望歐美政客能從這些年的戰爭提高自己的人生觀和價值觀，別再遺禍四方了。

美國 阿富汗 神學士

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