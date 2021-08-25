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台灣的戰略地位

台山梓人（北卡羅萊納州）

圍棋有一種情況。當甲方下一子，可以提乙方一子。而乙方可以下一子到剛提的那個空位，把甲方剛下的那個子吃掉。於是造成不斷互相提子的情況，叫「打劫」。為了避免這種無解，圍棋有一條規則，禁止「同型重複」。就是乙方不能馬上回提甲方的子，必須在其他地方下一子，等對方回應後，才能重回打劫的地方。打劫是圍棋大戰略下的一個戰術。

人們說台灣是中美對弈的棋子，很正確。但更正確地說，是中美對弈的「劫」。下圍棋要爭取主動，避免被動。大家都知道，留下劫，以後可能帶來麻煩。可是如果運用得體，劫是可幫助達成大戰略目標。這是為什麼美國背後偷偷和台獨眉來眼去，為什麼中美建交後，留下「台灣關係法」這個劫。

回顧中美40年的關係，只要有需要，美國就會挑動這個劫，以制衡大陸。如今中國日益坐大，美國為了抗衡，不得不痛下殺手，劫是他們最有效的抗中手段，如今美國兩黨都熱中「維護」台灣。

今天美國說會保衛台灣，我想可能是真心的。可是時移勢易，當美中關係發生變化，導致利益情況變化，美國對這個劫隨時可放棄。因為美國的最大戰略目標是「美國的最高利益」，台灣希望危困時美國像西部英雄一樣騎著快馬趕來救美的夢想，阿富汗就是最好例子。

美國 台灣關係法 阿富汗

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