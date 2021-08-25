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台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

美國付出代價 中國不蹈覆轍

李玉方（巴爾的摩）

20年來美國阿富汗付出2兆美元，援助阿國政軍經濟，發展教育，奈何阿國各界腐敗，導致軍隊士氣低落。拜登上台，宣布9月前完成撤軍，阿國政府與軍隊不戰而崩潰。

本預計兩周內完成撤軍撤僑，不料七天內，阿富汗總統捲款逃往外國，軍民恐慌，民眾搶上飛機，上不了者抓住機輪機翼，飛機升空掉到地上，命運悲慘。上萬名為美國政軍人員擔任翻譯的阿國人員唯恐報復，更急著帶家人離開國境，全國一片混亂。美國媒體說，情況有如1975年越南人在西貢逃共的場景。

美國及北約盟國20年間常駐軍隊，武器精良，戰死幾千人，受傷更多。塔利班戰士僅7、8萬，小米加步槍居然能讓北約盟國知難而退。美國政論家認為，這是美國的一大恥辱。中共則認為民心所向，決定勝負。

塔利班高層迅速派人到北京訪談。中國發表其一貫主張，讓阿富汗自主國政，外國不應插手，並允諾援助戰後重建。觀諸中共歷來表現，中國不致派軍入駐阿富汗。歷史上，攻打阿富汗的包括亞歷山大、波斯、成吉思汗、英國，1979年蘇聯及現在的美國，沒有一個國家能成功。

中國自古不曾占領他國，現在中共政權強調尊重他國，相信不致重蹈他國覆轍，殷鑑歷歷，必會善於應對。

美國 阿富汗 中國

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