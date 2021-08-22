阿富汗瓦解 美國輸出民主重挫

一般民意和主流媒體、政論家對美國 撤出阿富汗 本來多無異議，只是對拜登總統及部屬似對阿富汗政府垮台的迅速毫無準備，頗為不滿；無論是因情報不準確或明知故犯，都顯示美國對他國即使盟邦所知太少。

其實這是一年半前川普在任時為撤軍而和神學士 (阿富汗政府沒參與)協議並簽約，預備今年5月1日前撤軍。這對阿富汗政府及軍隊士氣大有損傷，因為很明顯，他們將失去靠山。

據內線報導，阿富汗各省負責人和當地軍隊為了生存，開始和神學士暗中打交道，讓神學士用金錢換取他們放下武器；尤其很多軍人認為政治領導多是貪污斂財之輩，連他們多月軍餉也吞了不發，他們為何還要忠心？少數不願同流合污的士兵則脫下軍服回家隱居。

美國花數以百億計人力、經費和武器，訓練和裝備30萬阿富汗政府軍，到頭來對他們可靠性竟毫無所知，這簡直是不可思議的事。拜登電視講話裡明說，既然他們自己都不願為國出力犧牲，如何能指望美國再繼續支持？

為了人道關係，美國按往例將讓數以萬計在這20年中和美國合作擔任翻譯和其他工作的阿富汗人及眷屬移民來美，這對美國社會有何影響尚是未知數。這個撤退在以後數周如無有更不利的發展，則對下兩屆選舉影響可能不大，因為這個情況是四位總統(兩黨各半)共同造成的結果。不過美國在國際間尤其盟邦中的信譽和地位，將不免會有副作用。

尤其今後美國對輸出民主，幫助他國建立選舉制度可能要大打折扣；尤其是美國民主政體也出了一些狀況，需要調整省思。而且政黨制度下改朝換代如果變化過大，會引起青黃不接，容易出問題。例如小布希上任後對柯林頓政權收集的情報沒有注意跟進，因而引出九一一恐襲，不但傷亡慘重，且導致出兵阿富汗又造成更大傷亡。

另一例是1961年甘迺迪上任後，對艾森豪時代設計的援助古巴志士計畫沒有好好跟進，因而釀成豬玀灣全軍覆沒，這都是值得深思和檢討。總而言之，正如近日一位政論家的書目所言，美國已將冷戰辛苦贏來的勝利糟蹋掉了。