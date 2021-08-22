台灣是下一個阿富汗或以色列？

阿富汗陷落了！自由世界的人們都為之悲哀。特別在螢屏上看到一幕幕淒慘景象，更讓人痛心疾首，難道這是邪惡戰勝正義的悲劇？再回想40多年前西貢人民投奔怒海，70多年前赤焰席捲中國大陸，不得不讓人懷疑真理必勝，暴政必亡的道理。

全球善良人類都在譴責美國 ，怒罵拜登拋棄盟友。然而這個世界之大，藏污納垢之多，的確不是美國可以包打天下。要消滅一切暴君和惡徒，100萬美國人也不夠犧牲。美國婦女不願意她們的親人為了外國的苦難者戰死沙場，認為這是他們自我解救的事業，這無可厚非。

誠然，我相信人權無國界，詩人拜倫說過：「如果在本國無自由可爭，就去為鄰國的自由而戰！」再回頭看看今日阿富汗，美國已為它奮鬥貢獻了20年，世界上哪一個國家可以做到？但對一個文官貪污、武官怕死，一觸即潰的政府，美國已經盡力，也無能為力了。

古語說：人助天助，自助人助。今天人們關切台灣 的命運，生怕有朝一日也會被拋棄，筆者對此不能苟同。台灣的戰略地位處於美國最大敵人的最前線，神學士比起共產中國，只是小巫見大巫；塔利班可在阿富汗囂張，而中共 志在稱霸全世界。

在上世紀90年代，台海出現飛彈危機，中共企圖利用軍演染指台灣，美國總統柯林頓獲知敵方詭計，立即派遣航空母艦尼米茲號和獨立號巡弋台海，表露出武力護台的意圖，迫使共軍知難而退。如果說美國會把台灣犧牲給對岸，筆者斷然不會相信。

但美國在策略上必須保持模糊態度，不到危機時刻不可撕破臉皮，一來避免過分刺激中共，二來也不能給台灣一個完全依賴的心理，這種心理目前在台灣相當嚴重。記得民運人士王丹和曹長青都在台灣說過：東帝汶為爭取獨立犧牲了70萬人，台灣人要獨立就要有流血犧牲的精神，不能打嘴砲。此言一出，遭到不少台灣人反對，認為他們在恐嚇台灣人民，而中共正是利用這一點，分化了台灣社會，造就台灣朝野的投降派。

在阿富汗淪陷後，蔡英文總統發表談話，正確指出台灣唯一的選項，就是讓自己更強大，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項，台灣要更團結，更堅定保衛自己。

筆者40年前負笈美國後，第一個出國訪問的國家就是以色列。那是一個全民皆兵，充滿愛國主義的國度。以前曾經聽說在波灣戰爭時期，不少國家的猶太人，在以色列大使館前排著長長的隊伍，他們說：祖國有難了，我們要回去當兵保衛它！難怪以色列在重重包圍中堅不可摧，也難怪美國這麼偏心的向著它，因為它是自助人助的榜樣。

我堅信不移：台灣的未來不會是阿富汗，而必定是以色列，摧毀中共獨裁統治的罩門就在台灣，全世界越來越認清楚了這一點，一切民主國家都會結盟，把台灣當成自己的最前線，都會成為台灣人民的後盾，中共最終必將走上前蘇聯和東歐的道路，這是歷史的必然。