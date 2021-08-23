試論美中誓難兩立的原因

人類生產方式及戰爭武器，17世紀以前停留在「人力生產」，15世紀之前是「冷兵器」作戰時代。15世紀西方人運用中國 發明的火藥製造槍炮，世界進入「火藥時代」。1760年代西方進入「蒸氣機時代」（第一次產業革命）。

18世紀法國社會理論家雅克盧梭（Jean-Jacques Rousseau，1712/6/28-1778/7/2）開始深度論討人類社會，在新生產方式及新式武器衝擊下，應該如何改革；他提出《社會契約論》，現代公民社會人人可擁有私產，可以契約方式，與統治者協議，推動公共行政、治理國家；即現代民主制度的理論基礎。

盧梭另一篇論文：《科學和藝術進步影響社會善良風俗》，認為新科技和新型態藝術會影響世道和人心，有害於社會善良風俗。

1848年馬克思和恩克斯發表《共產主義宣言》，將盧梭的主張：科技及藝術影響社會人際關係說法具體化。《共產主義宣言》認為：生產工具進步，必然改變生產關係，即雇主和工人的關係；私有財產成為資本家剝削勞動人民（工人）的工具；共產主義者主張廢除私產制度，建立社會主義政權，是解決新時代社會問題惟一良方。

第二次世界大戰，將火藥時代戰爭武器發展到顛峰狀態，兩顆原子彈結束日本侵略戰事。二戰後，1970年，季辛吉提出「美蘇核子對峙僵局」下，世界應訪走向多元化，促成尼克森訪問北京，牽引中國走出孤立，參與國際社會活動。

「核武器」是20世紀王牌戰爭武器，而飛航太空 技術優劣，決定遠程導彈投送核彈能力。太空科技再成為美蘇冷戰爭奪全球霸主的指標。1961-1972年，美國 NASA阿波羅登月計畫成功，美蘇在太空技術競賽上，美國贏得勝利。

1991年12月26日，蘇聯最高蘇維埃會議宣布結束「蘇維埃社會主義共和國聯盟」（簡稱「蘇聯」），蘇聯解體。蘇聯太空競賽中投入過多資源，是導致政經體系崩潰的主因。

2001年12月1日，中國經過15年談判，成功加入世界貿易組織，享有國際貿易和服務最惠國待遇；2000年中國國內生產總值（GDP）10萬億美元，名列世界第六；2010年，中國GDP突破40萬億美元，趕超日本，成為第二大經濟體。

2021年北斗導航網成，登月和火星，太空艙環繞地球，太空技術與美國比肩。中國GDP在幾年內可能趕超美國，成為世界第一大經濟體，因此，美國上下齊聲高喊「中國威脅論」。

川普和拜登總統口口聲聲要「保衛西方社會價值觀」，維護國際既有「秩序」，追根究柢，就是要堅持18世紀盧梭主張的私有財產及民主制度。中國社會主義制度，是美國人眼中禍害世人洪水猛獸。

鑑於中國也是「核大國」，核戰代價太高，能避則避。中國「反介入軍事力量」逐漸成熟，派航母打擊群威嚇中國的戰法，沒有必勝把握。

打貿易戰是要中國賺不到更多錢，發展高科技，是釜底抽薪辦法，禁止高科技人才和元件流入中國，可減緩發展高科技速度。因此拜登政府大力遊說西方民主國家及主張民主制度，保障私產國家，團結起來，圍剿中國。美國和中國誓難兩立的根本原因即在此。