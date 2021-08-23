越南對照阿富汗 自助才能自救

阿富汗 在美軍全部撤離後變天，神學士在8月15日不發一槍一彈攻下首都喀布爾，阿國總統已逃之夭夭！在世界日報8月16日「阿富汗記者：後悔信任美國 」醒目大標題下，此記者謂替美媒工作多年，如今攜家帶眷藏匿，批「遭美無情背叛」！

筆者為這位記者及成千上萬的阿國難民禱告，只能希望神學士不會殘害無辜。可悲的是有多少阿國人民像這位記者一樣，輕信了美國為「護身符」，在危機時刻會挺身而出？

「Learning history is to prevent history from repeating」，學習歷史就是要防止歷史重演。1975年美軍在越共逼進西貢時放棄越南 ，派出直升機在美領事館平台上載走美國雇員，急於逃離的難民不顧飛機已登空的危險，拉住直升機的起落架不放，這些照片令人心酸！美國駐軍越南20年，5萬8000美軍陣亡、國內反戰氣氛強烈、越南阮文紹政府無能也無力抵抗越共，美國選擇逃避，在越南20年的努力功虧一簣！

美國在九一一事件後投入阿富汗的反恐戰爭，與越戰有頗多相似之處；今年也為20周年，雖然美軍在阿富汗陣亡較少，但是投資、供應的軍備及訓練、駐軍的開銷高，甚至高達3兆多美元，足以承擔拜登在今後基本建設的所有費用！

美國在阿富汗花費這個天文數字的結果為何？培養出一個腐敗無能的政府，毫無鬥志臨陣脫逃的軍隊，以及如今聽天由命的無辜難民！無疑地，拜登在譴責中國對新疆回民「缺乏人道主義」處置的同時，絲毫沒有顧慮到阿富汗人民在淪陷後的死活！簡言之，越南淪陷有前車之鑑，有誰能夠繼續依靠「表裡不一」的美國老大哥，在危難時刻的救助？

無可質疑，阿富汗政府顯然是個「扶不起的阿斗」，完全依賴美國，自己又不求進步，在神學士不攻下就自己瓦解，雖然美軍遲早都會離開，拜登對美軍遽然撤離的後果，在歷史上也會記他一筆！重要的是，我們在阿富汗的淪陷後可以學到什麼？

今後繼續依賴美國保護的國家應該響起警鐘！皆需做soul searching，平心靜氣自我檢討；深知歷史一再重演，國際間的承諾不可信頼，絶對不能依賴他人，唯有充實自己的「自助」，才是在危難時「自救」之途！