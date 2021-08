越南對照阿富汗 自助才能自救

阿富汗 在美軍全部撤離後變天,神學士在8月15日不發一槍一彈攻下首都喀布爾,阿國總統已逃之夭夭!在世界日報8月16日「阿富汗記者:後悔信任美國 」醒目大標題下,此記者謂替美媒工作多年,如今攜家帶眷藏匿,批「遭美無情背叛」!

筆者為這位記者及成千上萬的阿國難民禱告,只能希望神學士不會殘害無辜。可悲的是有多少阿國人民像這位記者一樣,輕信了美國為「護身符」,在危機時刻會挺身而出?

「Learning history is to prevent history from repeating」,學習歷史就是要防止歷史重演。1975年美軍在越共逼進西貢時放棄越南 ,派出直升機在美領事館平台上載走美國雇員,急於逃離的難民不顧飛機已登空的危險,拉住直升機的起落架不放,這些照片令人心酸!美國駐軍越南20年,5萬8000美軍陣亡、國內反戰氣氛強烈、越南阮文紹政府無能也無力抵抗越共,美國選擇逃避,在越南20年的努力功虧一簣!

美國在九一一事件後投入阿富汗的反恐戰爭,與越戰有頗多相似之處;今年也為20周年,雖然美軍在阿富汗陣亡較少,但是投資、供應的軍備及訓練、駐軍的開銷高,甚至高達3兆多美元,足以承擔拜登在今後基本建設的所有費用!

美國在阿富汗花費這個天文數字的結果為何?培養出一個腐敗無能的政府,毫無鬥志臨陣脫逃的軍隊,以及如今聽天由命的無辜難民!無疑地,拜登在譴責中國對新疆回民「缺乏人道主義」處置的同時,絲毫沒有顧慮到阿富汗人民在淪陷後的死活!簡言之,越南淪陷有前車之鑑,有誰能夠繼續依靠「表裡不一」的美國老大哥,在危難時刻的救助?

無可質疑,阿富汗政府顯然是個「扶不起的阿斗」,完全依賴美國,自己又不求進步,在神學士不攻下就自己瓦解,雖然美軍遲早都會離開,拜登對美軍遽然撤離的後果,在歷史上也會記他一筆!重要的是,我們在阿富汗的淪陷後可以學到什麼?

今後繼續依賴美國保護的國家應該響起警鐘!皆需做soul searching,平心靜氣自我檢討;深知歷史一再重演,國際間的承諾不可信頼,絶對不能依賴他人,唯有充實自己的「自助」,才是在危難時「自救」之途!