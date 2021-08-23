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36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

空流程

黎啟鏗 / 洛杉磯

時間空間數量窮，五維十方絕去來，因緣流程妄幻暫，始終如如空恒在 。

上一則

阿富汗爭議只屬暫時 拜登中興才是關鍵

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